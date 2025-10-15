Orbán Balázs: A Tisza programja megszorításokra épül

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi média oldalán arról ír, hogy a Fidesz nem tervez megszorításokat, a Tisza Párt szakértői programja viszont ténylegesen súlyos megszorításokat készít elő, amelyek a nyugdíjasokat, a családokat és a rezsicsökkentés haszonélvezőit is sújtanák.

Orbán Balázs: "Nem ez az első eset, hogy a tiszás szakértő a megszorításokat szorgalmazza. Surányi megszüntetné a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét és az otthonteremtési támogatásokat is.” Fotó: Facebook

Orbán Balázs: A Tisza programja a megszorítás programja, amely kiürítené a magyar emberek zsebét

Van némi irónia abban, amikor Surányi György, a Tisza megszorításügyi szakértője amiatt aggódik, hogy a Fidesz a választási győzelem után milyen intézkedéseket hozhat”

- fogalmaz Orbán Balázs az abszurd helyzettel összefüggésben.

Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója ezt követően a Facebook-bejegyzésében felidézte és élesen bírálta Surányi György korábbi vonatkozó nyilatkozatait.

Surányi ugyanis nyíltan beszélt arról, hogy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat:

Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak”

- idézte Surányit Orbán Balázs, hozzátéve, hogy ez a vélemény összhangban van a Tisza Párt nyugdíjszakértőjének, Simonovits Andrásnak a javaslatával is, aki pedig a nyugdíjak megadóztatásáról beszélt nemrég.

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt környékén ez nem egy elszigetelt kijelentés, hanem egy következetes megszorítási program része:

Nem ez az első eset, hogy a tiszás szakértő a megszorításokat szorgalmazza: Surányi megszüntetné a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét és az otthonteremtési támogatásokat is.”

A politikai igazgató a bejegyzése végén pedig elmondta: