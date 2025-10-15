Orbán Balázs: A Tisza programja megszorításokra épül

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi média oldalán arról ír, hogy a Fidesz nem tervez megszorításokat, a Tisza Párt szakértői programja viszont ténylegesen súlyos megszorításokat készít elő, amelyek a nyugdíjasokat, a családokat és a rezsicsökkentés haszonélvezőit is sújtanák.
Orbán Balázs: A Tisza programja a megszorítás programja, amely kiürítené a magyar emberek zsebét
Van némi irónia abban, amikor Surányi György, a Tisza megszorításügyi szakértője amiatt aggódik, hogy a Fidesz a választási győzelem után milyen intézkedéseket hozhat”
- fogalmaz Orbán Balázs az abszurd helyzettel összefüggésben.
Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója ezt követően a Facebook-bejegyzésében felidézte és élesen bírálta Surányi György korábbi vonatkozó nyilatkozatait.
Surányi ugyanis nyíltan beszélt arról, hogy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat:
Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak”
- idézte Surányit Orbán Balázs, hozzátéve, hogy ez a vélemény összhangban van a Tisza Párt nyugdíjszakértőjének, Simonovits Andrásnak a javaslatával is, aki pedig a nyugdíjak megadóztatásáról beszélt nemrég.
Orbán Balázs szerint a Tisza Párt környékén ez nem egy elszigetelt kijelentés, hanem egy következetes megszorítási program része:
Nem ez az első eset, hogy a tiszás szakértő a megszorításokat szorgalmazza: Surányi megszüntetné a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét és az otthonteremtési támogatásokat is.”
A politikai igazgató a bejegyzése végén pedig elmondta:
Aki folyton megszorításokról beszél, az ha hatalomra kerülne, be is vezetné ezeket az intézkedéseket. A Tisza programja a megszorítás programja, amely kiürítené a magyar emberek zsebét. Nem szabad hagynunk!”