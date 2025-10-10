Orbán Balázs: A Tisza Párt adóemelésekkel finanszírozná Brüsszel háborús terveit

Orbán Balázs a közösségi oldalán arról ír, hogy a kormány adót csökkent a családoknak, a Tisza Párt viszont adót akar emelni a háborús tervek finanszírozására.
Orbán Balázs: A Tisza Párt adóemelésekre készül a brüsszeli utasításoknak megfelelően
A politikai igazgató szerint a Tisza Párt a Európai Bizottság irányvonalát követve adóemelésekre készül, hogy finanszírozza „Brüsszel Ukrajna-projektjét”.
Orbán Balázs így fogalmaz:
A Tisza Párt adóemelésekre készül a brüsszeli utasításoknak megfelelően. Brüsszel háborúba akarja vinni Európát, ehhez pedig óriási elvonásokra van szükség - a dolgozó emberek, a családok és a vállalkozások zsebéből finanszíroznák az Ukrajna-projektet.”
A politikai igazgató szerint egy ilyen típusú adópolitika „tönkretenné Európát és benne Magyarországot”. Hangsúlyozta: a magyar kormány ezzel szemben olyan gazdaságpolitikát folytat, amely békét, versenyképességet és alacsony adókat tart szem előtt.
Az emberek el tudják dönteni, mire akarják költeni a pénzüket, nincs szükség arra, hogy Brüsszelből osszák el a vagyonukat”
- írja Orbán Balázs, aki ugyanakkor kiemeli, hogy a kormány kitart az adócsökkentések mellett, és bővíti a családi adókedvezményeket.
Most már több mint 250 ezer háromgyermekes édesanya jogosult a személyijövedelemadó-mentességre”
- emlékeztetett a politikai igazgató.
A politikus szerint világos választás előtt áll az ország: vagy adóemelések és brüsszeli háborús politika, vagy nemzeti szuverenitás és alacsony adók. A kormány álláspontja egyértelmű: Magyarország nem kíván részt venni a háború finanszírozásában, hanem a béke és a gazdasági erősödés útját választja.