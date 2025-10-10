Orbán Balázs: A Tisza Párt adóemelésekkel finanszírozná Brüsszel háborús terveit

Orbán Balázs a közösségi oldalán arról ír, hogy a kormány adót csökkent a családoknak, a Tisza Párt viszont adót akar emelni a háborús tervek finanszírozására.

A kormány adócsökkentésekkel támogatja a családokat, míg a Tisza Párt brüsszeli nyomásra adóemelésekre készül - figyelmeztet Orbán Balázs a miniszterelnöki politikai igazgatója. Kép: Facebook

Orbán Balázs: A Tisza Párt adóemelésekre készül a brüsszeli utasításoknak megfelelően

A politikai igazgató szerint a Tisza Párt a Európai Bizottság irányvonalát követve adóemelésekre készül, hogy finanszírozza „Brüsszel Ukrajna-projektjét”.

Orbán Balázs így fogalmaz:

A Tisza Párt adóemelésekre készül a brüsszeli utasításoknak megfelelően. Brüsszel háborúba akarja vinni Európát, ehhez pedig óriási elvonásokra van szükség - a dolgozó emberek, a családok és a vállalkozások zsebéből finanszíroznák az Ukrajna-projektet.”

A politikai igazgató szerint egy ilyen típusú adópolitika „tönkretenné Európát és benne Magyarországot”. Hangsúlyozta: a magyar kormány ezzel szemben olyan gazdaságpolitikát folytat, amely békét, versenyképességet és alacsony adókat tart szem előtt.

Az emberek el tudják dönteni, mire akarják költeni a pénzüket, nincs szükség arra, hogy Brüsszelből osszák el a vagyonukat”

- írja Orbán Balázs, aki ugyanakkor kiemeli, hogy a kormány kitart az adócsökkentések mellett, és bővíti a családi adókedvezményeket.

Most már több mint 250 ezer háromgyermekes édesanya jogosult a személyijövedelemadó-mentességre”

- emlékeztetett a politikai igazgató.