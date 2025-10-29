Orbán Balázs: A Tisza Párt el akarja titkolni a nyugdíjcsökkentési terveit

Hírlevél

A Tisza Párt el akarja titkolni a nyugdíjcsökkentési terveit. Azokat a mondatokat, amelyeken most felháborodtak, ők maguk mondták. Ilyen lenne, ha Magyar Péter őszintén elmondaná, hogy mire készülnek. Helyette a szakértők kotyogták ki – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerdán a közösségi oldalán.
„A Tisza Párt el akarja titkolni a nyugdíjcsökkentési terveit. Azokat a mondatokat, amelyeken most felháborodtak, ők maguk mondták. Ilyen lenne, ha Magyar Péter őszintén elmondaná, hogy mire készülnek. Helyette a szakértők kotyogták ki” – írta Orbán Balázs a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán és Dálnoki Áron
Tarr Zoltán (b), a Tisza Párt alelnöke és Dálnoki Áron (j), a párt gazdasági tanácsadója az etyeki lakossági fórumon, 2025 nyarán (Forrás:  Facebook/Apáti Bence)

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Szerintünk a valódi megtévesztés az, amiről Magyar Péter, Tarr Zoltán, Simonovits András és Ruszin-Szendi Romulusz is beszéltek: hogy a valódi kormányprogramjukat el akarják titkolni a választásokig. De nyugalom, mi nem fogjuk feljelenteni a Tisza Párt vezetőjét a sok hazugságért. Hadd mondja csak – a választási veresége pont elég igazságtétel lesz.

Az emberek ugyanis nem akarnak magasabb adókat, alacsonyabb nyugdíjakat, magasabb energiaárakat fizetni csak azért, hogy valaki Brüsszel új kiskedvence lehessen – zárta a bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.

