Orbán Balázs

Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja – figyelmeztet Orbán Balázs

29 perce
Brüsszel nem a saját pénzéből, hanem a tagállamok – köztük a magyar emberek – forrásaiból akarja finanszírozni a háborút. Orbán Balázs hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, míg a Tisza Párt háborút és megszorítást hozna.
Magyarország nem hajlandó részt venni a háborús logikában, még a legnagyobb brüsszeli nyomás ellenére sem – ezt Orbán Balázs osztotta meg közösségi oldalán.

Orbán Balázs felidézte a miniszterelnök szavait: A Tisza nyugdíjszakértője újra támadásban, elvenné a nyugdíjasok juttatásait.
Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja” 

– fogalmazott a politikai igazgató, kiemelve, hogy Brüsszel a tagállamok pénzéből akarja finanszírozni a háborút, miközben az ellenzék és a Tisza Párt újra a megszorítások és elvonások politikáját képviseli.

Orbán Viktor: A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok epét hánynak, és ez jól van így

„Mi nem elveszünk, hanem adunk”

Orbán Balázs szerint miközben a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat és elvenné a juttatásokat, a kormány épp ellenkező irányba halad. 

A Tisza nyugdíjszakértője újra támadásban, elvenné a nyugdíjasok juttatásait. Ezzel szemben mi nem elveszünk, hanem adunk” 

– idézte Orbán Viktor szavait. Hangsúlyozta: Magyarország célja változatlan – háború helyett békét, megszorítás helyett erősödő nemzetet, bizonytalanság helyett kiszámíthatóságot akar.

