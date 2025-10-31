Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja – figyelmeztet Orbán Balázs

Magyarország nem hajlandó részt venni a háborús logikában, még a legnagyobb brüsszeli nyomás ellenére sem – ezt Orbán Balázs osztotta meg közösségi oldalán.

Fotó: Fischer Zoltán / MTI

Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja”

– fogalmazott a politikai igazgató, kiemelve, hogy Brüsszel a tagállamok pénzéből akarja finanszírozni a háborút, miközben az ellenzék és a Tisza Párt újra a megszorítások és elvonások politikáját képviseli.