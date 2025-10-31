Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja – figyelmeztet Orbán Balázs

Magyarország nem hajlandó részt venni a háborús logikában, még a legnagyobb brüsszeli nyomás ellenére sem – ezt Orbán Balázs osztotta meg közösségi oldalán.
Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja”
– fogalmazott a politikai igazgató, kiemelve, hogy Brüsszel a tagállamok pénzéből akarja finanszírozni a háborút, miközben az ellenzék és a Tisza Párt újra a megszorítások és elvonások politikáját képviseli.
„Mi nem elveszünk, hanem adunk”
Orbán Balázs szerint miközben a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat és elvenné a juttatásokat, a kormány épp ellenkező irányba halad.
A Tisza nyugdíjszakértője újra támadásban, elvenné a nyugdíjasok juttatásait. Ezzel szemben mi nem elveszünk, hanem adunk”
– idézte Orbán Viktor szavait. Hangsúlyozta: Magyarország célja változatlan – háború helyett békét, megszorítás helyett erősödő nemzetet, bizonytalanság helyett kiszámíthatóságot akar.