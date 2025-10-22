Orbán Balázs elmondta, hogy mi a magyar versenyképesség záloga

A kormány azért foglalta külön kérdésbe a vállalati adók ügyét a nemzeti konzultációban, mert az alapvetően meghatározza Magyarország gazdasági versenyképességét és a munkavállalók jövőjét. Orbán Balázs szerint, ha a vállalkozások kevesebb adót fizetnek, akkor több forrás jut béremelésre, fejlesztésekre és munkahelyteremtésre. Magyarország ezért hozta létre Európa egyik legalacsonyabb társasági adókulcsát, ami komoly vonzerőt jelent a befektetőknek. A politikus hangsúlyozta:
Több uniós ország évek óta lobbizik Brüsszelben azért, hogy Magyarország emelje meg a vállalati adókat, mert ezzel csökkenne hazánk versenyelőnye.
Agasztónak nevezte azt is, hogy egyes hazai pártok támogatnák ezt az irányt, ezért fontos, hogy a nemzeti konzultációban világos válasz szülessen a kérdésre: meg kell-e emelni a vállalati adókat, vagy meg kell őrizni a jelenlegi, kedvező adókulcsot.
Nem értünk egyet az adókulcs megemelésével
Orbán Balázs szerint a vállalkozások terheinek növelése nemcsak a cégeket, hanem a dolgozókat is sújtaná, hiszen a magasabb adó kisebb béremelési lehetőségeket jelentene.
Minél alacsonyabb a vállalati adókulcs, annál versenyképesebb a magyar gazdaság. Nem értünk egyet a vállalati adókulcs megemelésével”
– fogalmazott Orbán Balázs, hozzátéve: Magyarország érdeke, hogy megőrizze gazdasági előnyét és továbbra is kedvező feltételekkel vonzza a beruházásokat, ezzel biztosítva a hazai munkahelyeket és a bérnövekedés lehetőségét.