Orbán Balázs elmondta, hogy mi a magyar versenyképesség záloga

A kormány azért foglalta külön kérdésbe a vállalati adók ügyét a nemzeti konzultációban, mert az alapvetően meghatározza Magyarország gazdasági versenyképességét és a munkavállalók jövőjét. Orbán Balázs szerint, ha a vállalkozások kevesebb adót fizetnek, akkor több forrás jut béremelésre, fejlesztésekre és munkahelyteremtésre. Magyarország ezért hozta létre Európa egyik legalacsonyabb társasági adókulcsát, ami komoly vonzerőt jelent a befektetőknek. A politikus hangsúlyozta:

Orbán Balázs szerint az alacsony társasági adó a magyar versenyképesség egyik kulcsa

Forrás: Facebook/Orbán Balázs

Több uniós ország évek óta lobbizik Brüsszelben azért, hogy Magyarország emelje meg a vállalati adókat, mert ezzel csökkenne hazánk versenyelőnye.

Agasztónak nevezte azt is, hogy egyes hazai pártok támogatnák ezt az irányt, ezért fontos, hogy a nemzeti konzultációban világos válasz szülessen a kérdésre: meg kell-e emelni a vállalati adókat, vagy meg kell őrizni a jelenlegi, kedvező adókulcsot.