Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Orbán Balázs

Orbán Balázs elmondta, hogy mi a magyar versenyképesség záloga

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nemzeti konzultáció ötödik kérdése a vállalati adóemelésről szól – emelte ki politikai igazgató közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Balázs szerint Magyarország érdeke, hogy továbbra is alacsony társasági adókulccsal működjenek a vállalkozások.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázsnemzeti konzultációtársasági adóvállalat

A kormány azért foglalta külön kérdésbe a vállalati adók ügyét a nemzeti konzultációban, mert az alapvetően meghatározza Magyarország gazdasági versenyképességét és a munkavállalók jövőjét. Orbán Balázs szerint, ha a vállalkozások kevesebb adót fizetnek, akkor több forrás jut béremelésre, fejlesztésekre és munkahelyteremtésre. Magyarország ezért hozta létre Európa egyik legalacsonyabb társasági adókulcsát, ami komoly vonzerőt jelent a befektetőknek. A politikus hangsúlyozta: 

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint az alacsony társasági adó a magyar versenyképesség egyik kulcsa
Forrás: Facebook/Orbán Balázs

Több uniós ország évek óta lobbizik Brüsszelben azért, hogy Magyarország emelje meg a vállalati adókat, mert ezzel csökkenne hazánk versenyelőnye. 

Agasztónak nevezte azt is, hogy egyes hazai pártok támogatnák ezt az irányt, ezért fontos, hogy a nemzeti konzultációban világos válasz szülessen a kérdésre: meg kell-e emelni a vállalati adókat, vagy meg kell őrizni a jelenlegi, kedvező adókulcsot.

Ön egyetért? A Tisza tanácsadója szerint ideje lenne megemelni a társasági adót

Nem értünk egyet az adókulcs megemelésével

Orbán Balázs szerint a vállalkozások terheinek növelése nemcsak a cégeket, hanem a dolgozókat is sújtaná, hiszen a magasabb adó kisebb béremelési lehetőségeket jelentene. 

Minél alacsonyabb a vállalati adókulcs, annál versenyképesebb a magyar gazdaság. Nem értünk egyet a vállalati adókulcs megemelésével” 

– fogalmazott Orbán Balázs, hozzátéve: Magyarország érdeke, hogy megőrizze gazdasági előnyét és továbbra is kedvező feltételekkel vonzza a beruházásokat, ezzel biztosítva a hazai munkahelyeket és a bérnövekedés lehetőségét.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!