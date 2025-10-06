Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Von der Leyen ideológiai kényszerei Európa bukását okozzák

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Thierry Breton volt uniós biztos szerint az Európai Bizottság vezetése súlyosan meggyengült, és ennek oka maga a vezetés hiánya. Orbán Balázs szerint a diagnózis pontos: az EU hiteltelenné vált Von der Leyen irányítása alatt.
Orbán BalázsEurópa BizottságPoliticoUrsula von der LeyenThierry Bretonháborúbizalmatlansági szavazásmigráció

Orbán Balázs a közösségi oldalán emlékeztetett, hogy Thierry Breton, az Európa Bizottság volt alelnöke is a gyenge vezetést tartja a Bizottságban fellelhető problémák fő forrásának. 

Orbán Balázs
Thierry Breton volt uniós biztos is gyengének tartja az Európai Bizottság teljesítményét – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Fotó: AFP

súlyosan meggyengült az Európai Bizottság. Ez nem balszerencse, […] a probléma a vezetésben rejlik, pontosabban annak hiányában.” 

– nyilatkozta Breton a jobboldaliságal korántsem vádolható brüsszeli Politico-nak.

A politikai igazgató hozzátette, az Ursula von der Leyen vezette Bizottság a béke helyett a háború politikáját választotta, a gazdasági versenyképességet feláldozta a szankciók oltárán, a migrációt nem megállította, hanem ösztönözte, a nemzeti érdekeket pedig ideológiai kényszereknek rendelte alá.

Ég a talaj Von der Leyen lába alatt, Orbán Viktor is reagált

Új bizalmatlansági szavazás jön

Orbán Balázs felhívta a figyelmet: október 9-én újabb bizalmatlansági szavazás következik az Európai Parlamentben. Mint fogalmazott, a magyar álláspont világos – Európa csak akkor erősödhet meg, ha megszabadul egy gyenge, hitelét vesztett vezetőtől.

