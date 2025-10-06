Orbán Balázs: Von der Leyen ideológiai kényszerei Európa bukását okozzák

Orbán Balázs a közösségi oldalán emlékeztetett, hogy Thierry Breton, az Európa Bizottság volt alelnöke is a gyenge vezetést tartja a Bizottságban fellelhető problémák fő forrásának.

súlyosan meggyengült az Európai Bizottság. Ez nem balszerencse, […] a probléma a vezetésben rejlik, pontosabban annak hiányában.”

– nyilatkozta Breton a jobboldaliságal korántsem vádolható brüsszeli Politico-nak.

A politikai igazgató hozzátette, az Ursula von der Leyen vezette Bizottság a béke helyett a háború politikáját választotta, a gazdasági versenyképességet feláldozta a szankciók oltárán, a migrációt nem megállította, hanem ösztönözte, a nemzeti érdekeket pedig ideológiai kényszereknek rendelte alá.