Orbán Balázs

Ukrajnai újbeszél: amikor a háborút nevezik békének

A miniszterelnök politikai igazgatója Orwell világát idézve reagált az ukrán elnök kijelentésére, miszerint Trump békedíjat érdemelne, ha rakétákat küldene Ukrajnának.
Az ukrán elnök legújabb nyilatkozata minden eddiginél jobban rávilágít arra, mennyire kifordult magából a háborús retorika. Zelenszkij ugyanis kijelentette: ha Donald Trump Tomahawk-rakétákat küldene Ukrajnának, Nobel-békedíjra kellene jelölni. A megdöbbentő mondat nemcsak a józan logika, hanem a béke fogalmának teljes kiforgatását is tükrözi Orbán Balázs szerint.

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint teljes abszurditás, hogy Zelenszkij Nobel béke-díjra jelölné Trumpot.
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Orwell világa köszönt vissza Kijevből

A politikai igazgató szerint az efféle kijelentések jól mutatják, hová jutott a nyugati narratíva: a béke szó lassan elveszíti eredeti jelentését, és a fegyverkezés szinonimájává válik.

Ukrajna zsarolással menne az unióba, Zelenszkijt gyorsan lenyugtatták

„Végül is, mi más vezethetne a békéhez, ha nem még több fegyver és még több halál?” – írta Orbán Balázs közösségi oldalán, hozzátéve: UKRÁN ÚJBESZÉL: A HÁBORÚ = BÉKE, A BÉKE = HÁBORÚ.

