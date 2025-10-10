Ukrajnai újbeszél: amikor a háborút nevezik békének

Az ukrán elnök legújabb nyilatkozata minden eddiginél jobban rávilágít arra, mennyire kifordult magából a háborús retorika. Zelenszkij ugyanis kijelentette: ha Donald Trump Tomahawk-rakétákat küldene Ukrajnának, Nobel-békedíjra kellene jelölni. A megdöbbentő mondat nemcsak a józan logika, hanem a béke fogalmának teljes kiforgatását is tükrözi Orbán Balázs szerint.

Orbán Balázs szerint teljes abszurditás, hogy Zelenszkij Nobel béke-díjra jelölné Trumpot.

Orwell világa köszönt vissza Kijevből

A politikai igazgató szerint az efféle kijelentések jól mutatják, hová jutott a nyugati narratíva: a béke szó lassan elveszíti eredeti jelentését, és a fegyverkezés szinonimájává válik.