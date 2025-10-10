Ukrajnai újbeszél: amikor a háborút nevezik békének

Az ukrán elnök legújabb nyilatkozata minden eddiginél jobban rávilágít arra, mennyire kifordult magából a háborús retorika. Zelenszkij ugyanis kijelentette: ha Donald Trump Tomahawk-rakétákat küldene Ukrajnának, Nobel-békedíjra kellene jelölni. A megdöbbentő mondat nemcsak a józan logika, hanem a béke fogalmának teljes kiforgatását is tükrözi Orbán Balázs szerint.
Orwell világa köszönt vissza Kijevből
A politikai igazgató szerint az efféle kijelentések jól mutatják, hová jutott a nyugati narratíva: a béke szó lassan elveszíti eredeti jelentését, és a fegyverkezés szinonimájává válik.
„Végül is, mi más vezethetne a békéhez, ha nem még több fegyver és még több halál?” – írta Orbán Balázs közösségi oldalán, hozzátéve: UKRÁN ÚJBESZÉL: A HÁBORÚ = BÉKE, A BÉKE = HÁBORÚ.