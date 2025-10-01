Nem vagyunk egyedül: Brüsszel háborús politikájától zeng az Európai Parlament

Orbán Balázs legújabb Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az Európai Parlamentet „Brüsszel háborús politikája” uralja.

Orbán Balázs: Brüsszel háborús politikájától zeng az Európai Parlament

Fotó: Sebastien Bozon / AFP

A bejegyzéshez csatolt videóban Petra Steger, a Patrióták Európáért képviselője kérdőjelezi meg, miért akarják felvenni Ukrajnát az EU-ba. „Egy háborús országot? Tényleg ez a céljuk?” – tette fel a kérdést Steger.

Orbán Viktor kedd reggeli Facebook-üzenetében úgy jellemezte a ma kezdődő EU-csúcsot, hogy „ketrecharc lesz” Koppenhágában. A miniszterelnök szerint baljós előjelek mutatják, hogy az uniós vezetők egyre inkább a háború irányába viszik Európát.