Rendkívüli

Világmegrengető bejelentésre készül Putyin – itt a pontos időpont!

Ukrajna

Nem vagyunk egyedül: Brüsszel háborús politikájától zeng az Európai Parlament

Orbán Balázs a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben Petra Steger EP-képviselő élesen bírálja Ukrajna uniós felvételének tervét.
UkrajnaPetra StegerEurópai ParlamentOrbán Balázs

Orbán Balázs legújabb Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az Európai Parlamentet „Brüsszel háborús politikája” uralja. 

Orbán Balázs: Brüsszel háborús politikájától zeng az Európai Parlament
Fotó: Sebastien Bozon / AFP

A bejegyzéshez csatolt videóban Petra Steger, a Patrióták Európáért képviselője kérdőjelezi meg, miért akarják felvenni Ukrajnát az EU-ba. „Egy háborús országot? Tényleg ez a céljuk?” – tette fel a kérdést Steger. 

Orbán Viktor kedd reggeli Facebook-üzenetében úgy jellemezte a ma kezdődő EU-csúcsot, hogy „ketrecharc lesz” Koppenhágában. A miniszterelnök szerint baljós előjelek mutatják, hogy az uniós vezetők egyre inkább a háború irányába viszik Európát.

 

