Spanyol lap: a magyar békepártiság stratégiai alternatíva lett

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán ismertette a spanyol konzervatív hírportál, a La Gaceta értékelését a gázai békemegállapodás aláírásának helyet adó egyiptomi békecsúcstalálkozóról.

Orbán Viktor az Európai Unió legfüggetlenebb vezetője

Orbán Balázs a közösségi médiás bejegyzésében így fogalmazott:

A spanyol La Gaceta hírportál elemzése szerint nem véletlen, hogy Trump külön is elismeréssel szólt Orbán Viktorról a Sarm es-Sejk-i békecsúcson - még ha ez sokaknak nem is tetszett Európában. A spanyol lap úgy látja, a magyar kormány békepárti és szuverenista politikája ma már nem csupán vitatott álláspont, hanem egyre inkább stratégiai jelentőségű alternatíva.”

A La Gaceta cikkéből idézve Orbán Balázs kiemelte a csúcstalálkozó nemzetközi kontextusát:

A világ szeme hétfőn Sarm es-Sejk-re szegeződött, arra a békecsúcsra, ahol Trump méltatta mindazokat, akik hozzájárultak a közel-keleti béke előmozdításához és a gázai túszok szabadon bocsátásához. [...] Ezek között az országok között volt - az eurokraták bosszúságára és sokak meglepetésére - Orbán Viktor Magyarországa, akiről az amerikai elnök különösen elismerő szavakkal beszélt.”

A spanyol lap értékelése szerint a magyar kormányfő az EU „legfüggetlenebb” vezetője, akit évek óta célkeresztben tartanak a brüsszeli döntéshozók, mert következetesen ellenáll bizonyos, uniós fősodorhoz tartozó politikai direktíváknak. Orbán Balázs a cikkből idézve így foglalta össze ezt a kritikát:

Orbán Viktor a Brüsszel által leginkább támadott és az Európai Unió legfüggetlenebb vezetője. Magyarország már évek óta az eurokraták első számú célpontja, akik elhatározták, hogy minden tagállamra rákényszerítik az eddig sikeresen visszautasított programjukat: genderpolitika, nyitott határok, adóemelések és háború Oroszországgal.”

A La Gaceta elemzője szerint éppen a fegyveres konfliktusok elkerülésére, illetve lezárására irányuló magyar álláspont tette a miniszterelnököt hivatkozási ponttá a békepárti szereplők szemében - legyen szó Ukrajnáról vagy a Közel-Keletről. Orbán Balázs így idézte a konklúziót:

Éppen a fegyveres konfliktusok elkerülésére és lezárására irányuló politikai elkötelezettsége – Ukrajnában és a Közel-Keleten egyaránt - tette Orbánt a békepártiak szemében hivatkozási ponttá.”