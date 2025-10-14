Spanyol lap: a magyar békepártiság stratégiai alternatíva lett

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán ismertette a spanyol konzervatív hírportál, a La Gaceta értékelését a gázai békemegállapodás aláírásának helyet adó egyiptomi békecsúcstalálkozóról.
Orbán Viktor az Európai Unió legfüggetlenebb vezetője
Orbán Balázs a közösségi médiás bejegyzésében így fogalmazott:
A spanyol La Gaceta hírportál elemzése szerint nem véletlen, hogy Trump külön is elismeréssel szólt Orbán Viktorról a Sarm es-Sejk-i békecsúcson - még ha ez sokaknak nem is tetszett Európában. A spanyol lap úgy látja, a magyar kormány békepárti és szuverenista politikája ma már nem csupán vitatott álláspont, hanem egyre inkább stratégiai jelentőségű alternatíva.”
A La Gaceta cikkéből idézve Orbán Balázs kiemelte a csúcstalálkozó nemzetközi kontextusát:
A világ szeme hétfőn Sarm es-Sejk-re szegeződött, arra a békecsúcsra, ahol Trump méltatta mindazokat, akik hozzájárultak a közel-keleti béke előmozdításához és a gázai túszok szabadon bocsátásához. [...] Ezek között az országok között volt - az eurokraták bosszúságára és sokak meglepetésére - Orbán Viktor Magyarországa, akiről az amerikai elnök különösen elismerő szavakkal beszélt.”
A spanyol lap értékelése szerint a magyar kormányfő az EU „legfüggetlenebb” vezetője, akit évek óta célkeresztben tartanak a brüsszeli döntéshozók, mert következetesen ellenáll bizonyos, uniós fősodorhoz tartozó politikai direktíváknak. Orbán Balázs a cikkből idézve így foglalta össze ezt a kritikát:
Orbán Viktor a Brüsszel által leginkább támadott és az Európai Unió legfüggetlenebb vezetője. Magyarország már évek óta az eurokraták első számú célpontja, akik elhatározták, hogy minden tagállamra rákényszerítik az eddig sikeresen visszautasított programjukat: genderpolitika, nyitott határok, adóemelések és háború Oroszországgal.”
A La Gaceta elemzője szerint éppen a fegyveres konfliktusok elkerülésére, illetve lezárására irányuló magyar álláspont tette a miniszterelnököt hivatkozási ponttá a békepárti szereplők szemében - legyen szó Ukrajnáról vagy a Közel-Keletről. Orbán Balázs így idézte a konklúziót:
Éppen a fegyveres konfliktusok elkerülésére és lezárására irányuló politikai elkötelezettsége – Ukrajnában és a Közel-Keleten egyaránt - tette Orbánt a békepártiak szemében hivatkozási ponttá.”
A sarm es-sejki békecsúcs körüli diplomáciai visszhang tehát a spanyol sajtó olvasatában túlmutat az aktuális eseményen: azt jelzi, hogy az európai vitákban sokáig kisebbségben lévő magyar megközelítés - a szuverenitás hangsúlyozása és a háborús eszkaláció elutasítása - egyre több nemzetközi elismerést kap. A La Gaceta értelmezése szerint Trump külön méltatása nem elszigetelt gesztus, hanem annak a jele, hogy a békepártiságra épülő magyar pozíció mára meghatározó, stratégiai alternatívává lépett elő.