Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Donald Trump

Trump és Orbán: Szövetség, amit nem értenek Brüsszelben

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump amerikai elnök meghívta Orbán Viktort az egyiptomi békecsúcsra, ahol nyilvánosan méltatta a magyar miniszterelnököt. A Nézőpont Intézet elemzési igazgatója úgy látja: ez a gesztus nem pusztán politikai, hanem személyes bizalmon alapuló kapcsolat jele – írta meg a Magyar Nemzet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trumpmagyar-amerikai kapcsolatbékepolitikaOrbán Viktorszövetség

Donald Trump meghívása és szavai nem csupán diplomáciai udvariasságot tükröztek, hanem azt a mélyebb, emberi szinten is működő köteléket, ami a két vezetőt összekapcsolja. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint ez a fajta bizalmi viszony ritka a nemzetközi politikában, és Orbán Viktor számára egyértelmű elismerés – számolt be a Magyar Nemzet. Trump már korábban is jelezte, hogy számít a magyar kormányfő véleményére az orosz–ukrán háború ügyében. 

Orbán Viktor
Boros Bánk Levente szerint Trump gesztusa nem csupán a személyes szimpátiának, hanem Magyarország békepolitikájának is szólt.
Fotó: Kurucz Árpád

Ez akkor fordul elő, különösen az Amerikai Egyesült Államok elnöke részéről, ha bizalmi viszonyt ápol egy másik politikussal” 

– fogalmazott az elemző.

Az elnök mostani gesztusa megerősíti, hogy nem kampánytámogatásról vagy politikai alkukról van szó, hanem kölcsönös megbecsülésről és stratégiai szövetségről.

Orbán Viktor Trump kitartását méltatta a béketárgyalásokon

A nyugati média hallgatása sokatmondó

Boros Bánk Levente szerint az, hogy a Politico tudósításában még csak meg sem említették Orbán Viktor nevét, jól mutatja, mennyire kényelmetlen ez a helyzet a liberális média számára:

Az általuk egyébként lenézett és lesajnált magyar miniszterelnök – akit minden, lehetséges eszközzel próbálnak ellehetetleníteni és kritizálni – Donald Trump személyes meghívására volt jelen ezen a békecsúcson.”

A szakértő úgy véli, hogy az amerikai és európai liberális körök évek óta próbálják bagatellizálni a Trump–Orbán kapcsolatot, mivel az szembemegy a globalista politikai fősodorral. A tény azonban, hogy Magyarország képviselője ott ült a tárgyalóasztalnál, miközben az EU számos vezetője meghívást sem kapott, önmagában is üzenetértékű.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fog az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában
Fotó: MTI/Kaiser Ákos

A békepolitika diadala 

A szakértő szerint Trump meghívása egyértelmű elismerése annak a békepolitikának, amit Magyarország az orosz–ukrán háború kitörése óta következetesen képvisel.

Ez a gesztus Magyarország békepolitikájának is szólt” 

– hangsúlyozta Boros-Bánk.

Orbán Viktor meghívása nem a méretnek, hanem a hozzáállásnak szólt: egy olyan kormányfő, aki a háborús hisztériával szemben következetesen a béke pártján áll. A szakértő szerint a magyar részvétel a békecsúcson sokak számára volt kellemetlen meglepetés, különösen az európai elit köreiben. 

Ez biztos keserű pirula lehetett az olyanoknak, mint Manfred Weber vagy Ursula von der Leyen” 

– tette hozzá.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!