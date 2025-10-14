Trump és Orbán: Szövetség, amit nem értenek Brüsszelben

A nyugati média hallgatása sokatmondó

Boros Bánk Levente szerint az, hogy a Politico tudósításában még csak meg sem említették Orbán Viktor nevét, jól mutatja, mennyire kényelmetlen ez a helyzet a liberális média számára:

Az általuk egyébként lenézett és lesajnált magyar miniszterelnök – akit minden, lehetséges eszközzel próbálnak ellehetetleníteni és kritizálni – Donald Trump személyes meghívására volt jelen ezen a békecsúcson.”

A szakértő úgy véli, hogy az amerikai és európai liberális körök évek óta próbálják bagatellizálni a Trump–Orbán kapcsolatot, mivel az szembemegy a globalista politikai fősodorral. A tény azonban, hogy Magyarország képviselője ott ült a tárgyalóasztalnál, miközben az EU számos vezetője meghívást sem kapott, önmagában is üzenetértékű.

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fog az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában

Fotó: MTI/Kaiser Ákos

A békepolitika diadala

A szakértő szerint Trump meghívása egyértelmű elismerése annak a békepolitikának, amit Magyarország az orosz–ukrán háború kitörése óta következetesen képvisel.

Ez a gesztus Magyarország békepolitikájának is szólt”

– hangsúlyozta Boros-Bánk.

Orbán Viktor meghívása nem a méretnek, hanem a hozzáállásnak szólt: egy olyan kormányfő, aki a háborús hisztériával szemben következetesen a béke pártján áll. A szakértő szerint a magyar részvétel a békecsúcson sokak számára volt kellemetlen meglepetés, különösen az európai elit köreiben.

Ez biztos keserű pirula lehetett az olyanoknak, mint Manfred Weber vagy Ursula von der Leyen”

– tette hozzá.