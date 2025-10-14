Trump és Orbán: Szövetség, amit nem értenek Brüsszelben

Donald Trump meghívása és szavai nem csupán diplomáciai udvariasságot tükröztek, hanem azt a mélyebb, emberi szinten is működő köteléket, ami a két vezetőt összekapcsolja. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint ez a fajta bizalmi viszony ritka a nemzetközi politikában, és Orbán Viktor számára egyértelmű elismerés – számolt be a Magyar Nemzet. Trump már korábban is jelezte, hogy számít a magyar kormányfő véleményére az orosz–ukrán háború ügyében.
Ez akkor fordul elő, különösen az Amerikai Egyesült Államok elnöke részéről, ha bizalmi viszonyt ápol egy másik politikussal”
– fogalmazott az elemző.
Az elnök mostani gesztusa megerősíti, hogy nem kampánytámogatásról vagy politikai alkukról van szó, hanem kölcsönös megbecsülésről és stratégiai szövetségről.
A nyugati média hallgatása sokatmondó
Boros Bánk Levente szerint az, hogy a Politico tudósításában még csak meg sem említették Orbán Viktor nevét, jól mutatja, mennyire kényelmetlen ez a helyzet a liberális média számára:
Az általuk egyébként lenézett és lesajnált magyar miniszterelnök – akit minden, lehetséges eszközzel próbálnak ellehetetleníteni és kritizálni – Donald Trump személyes meghívására volt jelen ezen a békecsúcson.”
A szakértő úgy véli, hogy az amerikai és európai liberális körök évek óta próbálják bagatellizálni a Trump–Orbán kapcsolatot, mivel az szembemegy a globalista politikai fősodorral. A tény azonban, hogy Magyarország képviselője ott ült a tárgyalóasztalnál, miközben az EU számos vezetője meghívást sem kapott, önmagában is üzenetértékű.
A békepolitika diadala
A szakértő szerint Trump meghívása egyértelmű elismerése annak a békepolitikának, amit Magyarország az orosz–ukrán háború kitörése óta következetesen képvisel.
Ez a gesztus Magyarország békepolitikájának is szólt”
– hangsúlyozta Boros-Bánk.
Orbán Viktor meghívása nem a méretnek, hanem a hozzáállásnak szólt: egy olyan kormányfő, aki a háborús hisztériával szemben következetesen a béke pártján áll. A szakértő szerint a magyar részvétel a békecsúcson sokak számára volt kellemetlen meglepetés, különösen az európai elit köreiben.
Ez biztos keserű pirula lehetett az olyanoknak, mint Manfred Weber vagy Ursula von der Leyen”
– tette hozzá.