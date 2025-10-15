Jön az Orbán-Trump-találkozó – exkluzív miniszterelnöki interjú a Mandineren

Orbán Viktor miniszterelnök a történelmi egyiptomi békecsúcs után a ⁦mandiner.hu⁩-nak adott interjút.

Az interjú főbb témái:

Szoboszlai góljának vagy Trump mondatainak örül jobban?

Kijut a magyar válogatott a világbajnokságra?

Egyiptomi békecsúcs: mikor és hogyan jött a meghívás?

Lefagyott az ellenzék; nem értik, mit keresett a magyar miniszterelnök a békecsúcson?

De hol volt Ursula von der Leyen?

Személyes viszony Trump elnökkel: „Ha magunk vagyunk, akkor jobbakat is mondunk egymásról”

Trump biztos a Fidesz 2026-os győzelmében, de mit gondol erről Orbán Viktor?

Az Orbán-Trump-találkozóról

Mit mondott Macron és Meloni Orbán Viktornak?

Mi Orbán Viktor mesterterve az uniós csúcs előtt?

Békemenet

Fico szlovák miniszterelnök fogja képviselni a magyar álláspontot az uniós csúcson, amíg tart a Békemenet

A hét pillanata: Szoboszlai-gól vagy Trump-dicséret?

Az interjú könnyed felütéssel indult: a kormányfő szerint „mindig az a legfontosabb pillanat, amikor a legtöbb ember örül”, márpedig a legtöbb magyar örült „tegnap este a 94. percben” – utalva a portugálok elleni hosszabbításos pontmentésre. A vb-kijutás esélyeit óvatosan értékelte a kormányfő, aki szerint a csoportból való továbbjutás „nagy valószínűséggel megfogadható”, de a két egymeccses pótselejtező „nehéz lesz, ott bármi történhet”.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Egyiptomi békecsúcs: „Ott volt a helyünk”

Orbán Viktor a Mandinernek nyilatkozva elmondta, szombat este tudta meg, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívta a Sarm es-Sejk-i békecsúcsra Egyiptomba. Mint mondta, ez azért volt meglepő, mert tudta, hogy Donald Trump Egyiptomba utazik, de hogy lesz egy ilyen csúcstalálkozó, az nem volt tudott dolog.

Mint mondta:

ezek bonyolult és régi sérelmekről szóló ügyek. Az, hogy eljön az amerikai elnök az izraeli parlamentből egy csúcsra, és ott le tud ülni egy olyan megállapodást aláírni, amin a török, az egyiptomi és a katari vezetők vannak jelen, és ezzel a megállapodással megerősítik azt a megállapodást, amit az izraeliek írtak alá a Hamásszal, ezt összehozni, ahhoz nagyon szerencsés csillagállás kell. Úgy gondolom, hogy szombat este gondolták úgy az amerikaiak, hogy hétfőre állnak majd szerencsésen a csillagok, és ezt a pillanatot nem szabad elengedni.

Orbán Viktor kiemelte, hogy nagyon bonyolult egy ilyen tárgyalási folyamat, különösen, hogyha déli országok vesznek részt egy ilyen tárgyalássorozatban, ott minden változik az utolsó pillanatban.

Így bármennyire is meglepő, ehhez a sikerhez az amerikai elnöktől alázat is kellett

– tette hozzá.