Végre péntek! – fotókon Orbán Viktor napja

Orbán Viktor miniszterelnök az egész Európát fenyegető növekvő háborús veszélyről, a béketárgyalások fontosságáról, a 14. havi nyugdíjról, valamint a jövő hét pénteki washingtoni látogatásának részleteiről beszélt a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában (FORRÁS: FACEBOOK)