Végre péntek! – fotókon Orbán Viktor napja

A kormányfő a reggeli rádióinterjújáról osztott meg egy képgalériát a közösségi oldalán.
Orbán Viktor miniszterelnök az egész Európát fenyegető növekvő háborús veszélyről, a béketárgyalások fontosságáról, a 14. havi nyugdíjról, valamint a jövő hét pénteki washingtoni látogatásának részleteiről beszélt a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.
A kormányfő a reggeli rádióinterjújáról osztott meg képgalériát a közösségi oldalán, amihez ezt írta:
Végre péntek, de a hétvégén is meló ezerrel.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!