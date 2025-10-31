Hírlevél

Végre péntek! – fotókon Orbán Viktor napja

A kormányfő a reggeli rádióinterjújáról osztott meg egy képgalériát a közösségi oldalán.
Orbán Viktor miniszterelnök az egész Európát fenyegető növekvő háborús veszélyről, a béketárgyalások fontosságáról, a 14. havi nyugdíjról, valamint a jövő hét pénteki washingtoni látogatásának részleteiről beszélt a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában. (FORRÁS: FACEBOOK)
Orbán Viktor: Aki békét akar, az békét csinál – Brüsszel pénze csak elég Ukrajnában

A kormányfő a reggeli rádióinterjújáról osztott meg képgalériát a közösségi oldalán, amihez ezt írta:

Végre péntek, de a hétvégén is meló ezerrel.

A kormány döntött: lesz 14. havi nyugdíj!

 

