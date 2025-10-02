Orbán Viktor keményen helyretette a háború pártján állókat

Orbán Viktor a Patriótának adott interjúban úgy fogalmazott: a koppenhágai uniós csúcson „rosszabb volt, mint egy ketrecharc”, több oldalról is támadták Magyarország álláspontját. A kormányfő szerint a Bizottság, Németország és Horvátország is erősen képviselte a háborúpárti vonalat, miközben Magyarország következetesen a béke mellett állt ki.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az EU stratégiája egy „kifárasztásos háború Oroszország ellen”, amelynek célja Moszkva gazdasági és katonai meggyengítése.
Orbán szerint ez a politika hosszú éveken át tarthatna, és százezrek életébe kerülne.
Orbán Viktor kijelentette, Magyarország szerint nincs katonai megoldás a fronton. Ehelyett „le kell ülni az oroszokkal, és egy új európai biztonsági rendszerről kell tárgyalni, amelyben Ukrajna helyét is meg lehet találni”.
A kormányfő hangsúlyozta:
Amíg egy tagállam nem áll háborúban, addig az unió sem állhat háborúban.
Szerinte az EU-nak delegációt kellene küldenie Moszkvába, hogy tárgyalásos úton hozzanak létre erőegyensúlyt.
A miniszterelnök leszögezte, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát. Orbán szerint a magyar emberek népszavazáson is világossá tették, hogy nem akarnak közös keretet Ukrajnával sem a NATO-ban, sem az EU-ban. „Ha egyszer tag vagy, azokat a jogokat többé nem lehet elvenni” – figyelmeztetett.
A magyar javaslat inkább egy stratégiai partnerség: gazdasági, energetikai és biztonsági együttműködés, de nem tagság. Orbán szerint Ukrajna tagsága azzal járna, hogy „az ukránok behoznák a háborút az unióba, a pénzt pedig kivinnék onnan”.
Orbán Viktor az interjúban részletesen beszélt az energiaellátásról is. Kiemelte:
Magyarország csak csövön keresztül kaphat olajat és gázt, ezért elengedhetetlen az orosz szállítás.
A horvát miniszterelnökkel is vitába keveredett, mert Zágráb szerint tengeri olajszállításból fedezni lehetne a magyar és a szlovák igényeket, a miniszterelnök viszont úgy látja, a kapacitás nem elegendő, ráadásul drágább is lenne.
A kormányfő szerint a háború fenntartása mögött politikai és gazdasági érdekek is húzódnak. „A brüsszeli bürokraták háborúra hivatkozva akarnak központosítani, közös adósságot létrehozni. Ha közös adósság van, vége a független nemzetállamoknak” – mondta.
Orbán Viktor szerint a fegyvergyártók, a spekulánsok és a „Soros-féle körök” szintén érdekeltek a háború fenntartásában, míg egyes tagállamok, például a baltiak, félelemből támogatják Oroszország gyengítését.