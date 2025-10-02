Orbán Viktor keményen helyretette a háború pártján állókat

Orbán Viktor a Patriótának adott interjúban úgy fogalmazott: a koppenhágai uniós csúcson „rosszabb volt, mint egy ketrecharc”, több oldalról is támadták Magyarország álláspontját. A kormányfő szerint a Bizottság, Németország és Horvátország is erősen képviselte a háborúpárti vonalat, miközben Magyarország következetesen a béke mellett állt ki.

Orbán Viktor nyilatkozik a sajtónak az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács kétnapos csúcstalálkozója előtt Brüsszelben 2025. június 26-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Fotó: Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az EU stratégiája egy „kifárasztásos háború Oroszország ellen”, amelynek célja Moszkva gazdasági és katonai meggyengítése.

Orbán szerint ez a politika hosszú éveken át tarthatna, és százezrek életébe kerülne.

Magyar javaslat: tárgyalni kell Oroszországgal

Orbán Viktor kijelentette, Magyarország szerint nincs katonai megoldás a fronton. Ehelyett „le kell ülni az oroszokkal, és egy új európai biztonsági rendszerről kell tárgyalni, amelyben Ukrajna helyét is meg lehet találni”.

A kormányfő hangsúlyozta:

Amíg egy tagállam nem áll háborúban, addig az unió sem állhat háborúban.

Szerinte az EU-nak delegációt kellene küldenie Moszkvába, hogy tárgyalásos úton hozzanak létre erőegyensúlyt.

Ukrajna tagsága helyett stratégiai partnerség

A miniszterelnök leszögezte, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát. Orbán szerint a magyar emberek népszavazáson is világossá tették, hogy nem akarnak közös keretet Ukrajnával sem a NATO-ban, sem az EU-ban. „Ha egyszer tag vagy, azokat a jogokat többé nem lehet elvenni” – figyelmeztetett.

A magyar javaslat inkább egy stratégiai partnerség: gazdasági, energetikai és biztonsági együttműködés, de nem tagság. Orbán szerint Ukrajna tagsága azzal járna, hogy „az ukránok behoznák a háborút az unióba, a pénzt pedig kivinnék onnan”.

Energiafüggőség és vita Horvátországgal

Orbán Viktor az interjúban részletesen beszélt az energiaellátásról is. Kiemelte:

Magyarország csak csövön keresztül kaphat olajat és gázt, ezért elengedhetetlen az orosz szállítás.

A horvát miniszterelnökkel is vitába keveredett, mert Zágráb szerint tengeri olajszállításból fedezni lehetne a magyar és a szlovák igényeket, a miniszterelnök viszont úgy látja, a kapacitás nem elegendő, ráadásul drágább is lenne.