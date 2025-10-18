Orbán Viktor egy szót sem szólt, így alázta meg a brüsszeli vezetőket

A miniszterelnök egy videót is megosztott a bejegyzésében, amelyen Manfred Weber és Ursula von der Leyen a korábbi békemissziója miatt bírálták őt.

A brüsszeli vezetők élesen bíráltak Orbán Viktort a békemissziója miatt. Forrás: TikTok/Orbán Viktor

Orbán Viktornak lett igaza

„Az ön utazása soha nem volt békemisszió, ez a háborút meghosszabbító misszió volt” – jelentette ki a felvételen Manfred Weber. „Két héttel ezelőtt egy uniós miniszterelnök Moszkvába utazott. Ez az úgynevezett békemisszió nem volt más, mint egy megalkuvási misszió” – folytatta Ursula von der Leyen. Majd a brüsszeli vezetők után vágás következik a videóban, ami után Donald Trump következik.

Szóval Magyarországon fogunk találkozni. Orbán Viktor lesz a házigazda és ez tényleg egy olyan dolog, aminek itt az ideje”

– szögezte le az amerikai elnök, megmutatva, kinek lett igaza a kérdésben.

A magyar miniszterelnök arra a hírre reagált a videójával, hogy Donald Trump a napokban bejelentette: Budapesten rendezik meg a soron következő békecsúcsot. A diplomáciai találkozó súlyát jelzi, hogy azon az amerikai és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin is részt fog venni.