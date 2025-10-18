Hírlevél

Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Orbán Viktor

Orbán Viktor egy szót sem szólt, így alázta meg a brüsszeli vezetőket

„Hiába a politikai zsarolás és feszültségkeltés! Mi kezdetektől a béke mellett állunk, mert nekünk Magyarország békéje és biztonsága az első” – írta TikTok-oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök egy videót is megosztott a bejegyzésében, amelyen Manfred Weber és Ursula von der Leyen a korábbi békemissziója miatt bírálták őt.

A brüsszeli vezetők élesen bíráltak Orbán Viktort a békemissziója miatt. Forrás: TikTok/Orbán Viktor

Orbán Viktornak lett igaza

„Az ön utazása soha nem volt békemisszió, ez a háborút meghosszabbító misszió volt” – jelentette ki a felvételen Manfred Weber. „Két héttel ezelőtt egy uniós miniszterelnök Moszkvába utazott. Ez az úgynevezett békemisszió nem volt más, mint egy megalkuvási misszió” – folytatta Ursula von der Leyen. Majd a brüsszeli vezetők után vágás következik a videóban, ami után Donald Trump következik. 

Szóval Magyarországon fogunk találkozni. Orbán Viktor lesz a házigazda és ez tényleg egy olyan dolog, aminek itt az ideje”

– szögezte le az amerikai elnök, megmutatva, kinek lett igaza a kérdésben. 

@viktor_a_tiktokon Hiába a politikai zsarolás és feszültségkeltés❗️ Mi kezdetektől a béke mellett állunk, mert nekünk Magyarország békéje és biztonsága az első. 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 #orbanviktor #miniszterelnok #DonaldTrump #béke #ManfredWeber ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

A magyar miniszterelnök arra a hírre reagált a videójával, hogy Donald Trump a napokban bejelentette: Budapesten rendezik meg a soron következő békecsúcsot. A diplomáciai találkozó súlyát jelzi, hogy azon az amerikai és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin is részt fog venni.  

 

 

