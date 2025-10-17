A 13. havi nyugdíj igazságos, az alapján lehet bevezetni a 14. havi juttatást

A 13. havi nyugdíj igazságos, a logikájára felfűzve lehet bevezetni a 14. havi juttatást – hangsúlyozta a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken reggel Orbán Viktor miniszterelnök, kijelentve, „a 14. havi nyugdíjat napirenden tartjuk".

Orbán Viktor: Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: A nyugdíjrendszer úgy, ahogy van, működőképes

A kormányfő egy esetleges nyugdíjreform ellen szólt, mondván, rendkívül kockázatos hozzányúlni a szolgálati időt és a befizetéseket alapul vevő szisztémához, mert egyes csoportok úgy fogják érezni, hogy velük szemben nem méltányos a kívülről érkező beavatkozás.

Hangsúlyozta:

„a nyugdíjrendszer úgy, ahogy van, működőképes", a gazdaság, a kormány és ő személyesen garantálni tudja, hogy a juttatások nem veszítenek értékükből,

a rendszerben pedig nem elméleti matematikai modelleket kell látni, hanem azt a társadalmi vívmányt, hogy életük utolsó évtizedeiben stabil bevételt kapjanak az azt megérdemlő magyar emberek.

Orbán Viktor kiemelte:

a 14. havi nyugdíjhoz gazdasági erő kell, ez pedig összefügg a békével,

majd megjegyezte, a 13 havi ellátást is úgy sikerült visszavezetni, hogy évente egy heti nyugdíjat hoztak vissza; erre a logikára építve két, három vagy négy év alatt lehetne megtenni ezt a lépést.