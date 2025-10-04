Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor

Hatalmas lehetőség a KKV-knak! – Minden, amit tudni érdemes a 3%-os vállalkozói hitelről

Orbán Viktor miniszterelnök közös sajtótájékoztatót tartott Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével. A kormányfő bejelentette, hogy a magyar vállalkozások számára elérhetővé válik egy fix 3 százalékos hitel. A sajtótájékoztatót követően a sajtó munkatársai egy háttérbeszélgetés keretein belül kaphattak szélesebb körű ismertetőt és választ a felmerülő kérdésekre.
Orbán Viktor miniszterelnök szombaton közös sajtótájékoztatót tartott Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével. A kormányfő közölte: a kis- és középvállalkozások az eddig is méltán népszerű Széchenyi Kártya Program keretében hamarosan fix, 3 százalékos kamatozású hitelhez juthatnak. A tájékoztatót követően Szabados Richárd, a kkv-fejlesztésért és technológiáért felelős államtitkár, Balog Ádám, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. vezetője, valamint Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője egy háttérbeszélgetés során osztották meg a részleteket és válaszoltak az újságírók kérdéseire.

Orbán Viktor
Orbán Viktor bejelentette, hogy október 6-tól bevezetésre kerül egy magyar kkv-k számára elérhető 3%-os kamatozású fix hitel, a Széchenyi Kártya programon keretein belül.
Forrás: Magyarország Kormánya

Hét termék, két kategória

Az államtitkár elmondása szerint összesen hét terméket érint a fix, alacsonyabb kamatszint, amelyek két kategóriába sorolhatók.

  • Likviditási hitelek: itt a maximálisan felvehető hitelösszeg 250 millió forint. A jelenlegi 4,5%-os kamat 3%-ra csökken, ami 1,5 százalékpontos megtakarítást jelent. Az új, kedvezményes kamatszint hétfőtől már életbe is lép.
  • Beruházási hitelek: ebben a kategóriában a felső határ 500 millió forint, a kamat pedig eddig is 3% volt.

Az állam állja a kamatcsökkentésből adódó különbözetet. Az idei évben eddig 170 milliárd forintot fizetett ki ezen a jogcímen, és a korábbi előrejelzések 260 milliárdos teljes összeggel számoltak. A mostani döntés miatt jövőre további 60 milliárd forintnyi támogatás kerül a rendszerbe, így a kamattámogatási kiadás 2026-ban elérheti a 320 milliárd forintot – hangsúlyozta az államtitkár.

A vállalkozók támogatása kulcs a gazdasági válságban

Nem véletlenül esett a választás a Széchenyi Kártya Programra

Szabados Richárd szerint a lépés komoly gazdasági élénkítő hatással bírhat, hiszen az alacsonyabb kamatszint növeli a hitelkeresletet. A tapasztalatok alapján 5500 új szerződés és mintegy 250 milliárd forintnyi friss hitelösszeg várható a csökkentés nyomán. Évente átlagosan 1200 milliárd forintnyi új hitel áramlik a gazdaságba a Széchenyi Kártya Programon keresztül, amelyet most a kamatcsökkentés tovább erősíthet.

Az extra keresletből becslések szerint 170 milliárd forint a folyószámlahitelekhez, 60 milliárd a likviditási hitelekhez, míg 20 milliárd a turisztikai kártyákhoz kötődhet 

– összegezte Szabados Richárd. 

Ügyfélközpontúbb, modernebb ügyintézés

 Az új hitelt érdemes igényelni, elsősorban a fix (és alacsony) kamat, a megbízhatóság, és a biztonság miatt, ugyanis „bedőlésre” nagyon kicsi az esély– mondta Balog Ádám, a KAVOSZ elnöke. Azt azonban hozzátette, hogy az ügyintézés terén még mindig vannak az ügyfeleknek igényei annak egyszerűsödésére: épp ezért egy saját időpontfoglaló rendszer vezetnek be hamarosan, valamint folyamatban van egy AI program tervezése a hiteligénylés folyamatának megkönnyítésére. A hitelbírálat átfutási idejére körülbelül 40 napot számolnak, ami függ természetesen ügyfelenként változhat. 

Jó hír továbbá, hogy a kedvező 3%-os hitel az összes olyan banknál igényelhető október 6-tól, ahol eddig a Széchenyi Kártya Program elérhető volt.



 

