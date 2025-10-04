Hatalmas lehetőség a KKV-knak! – Minden, amit tudni érdemes a 3%-os vállalkozói hitelről

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton közös sajtótájékoztatót tartott Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével. A kormányfő közölte: a kis- és középvállalkozások az eddig is méltán népszerű Széchenyi Kártya Program keretében hamarosan fix, 3 százalékos kamatozású hitelhez juthatnak. A tájékoztatót követően Szabados Richárd, a kkv-fejlesztésért és technológiáért felelős államtitkár, Balog Ádám, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. vezetője, valamint Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője egy háttérbeszélgetés során osztották meg a részleteket és válaszoltak az újságírók kérdéseire.
Az államtitkár elmondása szerint összesen hét terméket érint a fix, alacsonyabb kamatszint, amelyek két kategóriába sorolhatók.
Az állam állja a kamatcsökkentésből adódó különbözetet. Az idei évben eddig 170 milliárd forintot fizetett ki ezen a jogcímen, és a korábbi előrejelzések 260 milliárdos teljes összeggel számoltak. A mostani döntés miatt jövőre további 60 milliárd forintnyi támogatás kerül a rendszerbe, így a kamattámogatási kiadás 2026-ban elérheti a 320 milliárd forintot – hangsúlyozta az államtitkár.
Szabados Richárd szerint a lépés komoly gazdasági élénkítő hatással bírhat, hiszen az alacsonyabb kamatszint növeli a hitelkeresletet. A tapasztalatok alapján 5500 új szerződés és mintegy 250 milliárd forintnyi friss hitelösszeg várható a csökkentés nyomán. Évente átlagosan 1200 milliárd forintnyi új hitel áramlik a gazdaságba a Széchenyi Kártya Programon keresztül, amelyet most a kamatcsökkentés tovább erősíthet.
Az extra keresletből becslések szerint 170 milliárd forint a folyószámlahitelekhez, 60 milliárd a likviditási hitelekhez, míg 20 milliárd a turisztikai kártyákhoz kötődhet
– összegezte Szabados Richárd.
Az új hitelt érdemes igényelni, elsősorban a fix (és alacsony) kamat, a megbízhatóság, és a biztonság miatt, ugyanis „bedőlésre” nagyon kicsi az esély– mondta Balog Ádám, a KAVOSZ elnöke. Azt azonban hozzátette, hogy az ügyintézés terén még mindig vannak az ügyfeleknek igényei annak egyszerűsödésére: épp ezért egy saját időpontfoglaló rendszer vezetnek be hamarosan, valamint folyamatban van egy AI program tervezése a hiteligénylés folyamatának megkönnyítésére. A hitelbírálat átfutási idejére körülbelül 40 napot számolnak, ami függ természetesen ügyfelenként változhat.
Jó hír továbbá, hogy a kedvező 3%-os hitel az összes olyan banknál igényelhető október 6-tól, ahol eddig a Széchenyi Kártya Program elérhető volt.