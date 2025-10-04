Hatalmas lehetőség a KKV-knak! – Minden, amit tudni érdemes a 3%-os vállalkozói hitelről

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton közös sajtótájékoztatót tartott Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével. A kormányfő közölte: a kis- és középvállalkozások az eddig is méltán népszerű Széchenyi Kártya Program keretében hamarosan fix, 3 százalékos kamatozású hitelhez juthatnak. A tájékoztatót követően Szabados Richárd, a kkv-fejlesztésért és technológiáért felelős államtitkár, Balog Ádám, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. vezetője, valamint Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője egy háttérbeszélgetés során osztották meg a részleteket és válaszoltak az újságírók kérdéseire.

Orbán Viktor bejelentette, hogy október 6-tól bevezetésre kerül egy magyar kkv-k számára elérhető 3%-os kamatozású fix hitel, a Széchenyi Kártya programon keretein belül.

Forrás: Magyarország Kormánya

Hét termék, két kategória

Az államtitkár elmondása szerint összesen hét terméket érint a fix, alacsonyabb kamatszint, amelyek két kategóriába sorolhatók.

Likviditási hitelek: itt a maximálisan felvehető hitelösszeg 250 millió forint. A jelenlegi 4,5%-os kamat 3%-ra csökken, ami 1,5 százalékpontos megtakarítást jelent. Az új, kedvezményes kamatszint hétfőtől már életbe is lép.

Beruházási hitelek: ebben a kategóriában a felső határ 500 millió forint, a kamat pedig eddig is 3% volt.

Az állam állja a kamatcsökkentésből adódó különbözetet. Az idei évben eddig 170 milliárd forintot fizetett ki ezen a jogcímen, és a korábbi előrejelzések 260 milliárdos teljes összeggel számoltak. A mostani döntés miatt jövőre további 60 milliárd forintnyi támogatás kerül a rendszerbe, így a kamattámogatási kiadás 2026-ban elérheti a 320 milliárd forintot – hangsúlyozta az államtitkár.