A béke követei: Orbán Viktor első közös fotója a Szentatyával

„Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál. Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, miután a pápa hétfőn fogadta őt vatikáni rezidenciáján.
Orbán Viktor a Vatikánban folytatta békemisszióját, ahol XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta a magyar miniszterelnököt. A találkozóról készült fotón a Szentatya és Orbán Viktor közvetlen hangulatban beszélgetnek, a kép alá a kormányfő a béke melletti elkötelezettségéről írt.

Orbán Viktor és XIV. Leó pápa Forrás: Facebook
A látogatás a magyar diplomáciai erőfeszítések újabb állomása, amelynek célja, hogy Magyarország hangját a nemzetközi béketörekvések középpontjába emelje.

A Vatikán hagyományosan kiemelt szereplője a béke párbeszédének, így a találkozó üzenete különös hangsúlyt kapott az európai háborús helyzetben.

 

