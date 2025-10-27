A béke követei: Orbán Viktor első közös fotója a Szentatyával

Orbán Viktor a Vatikánban folytatta békemisszióját, ahol XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta a magyar miniszterelnököt. A találkozóról készült fotón a Szentatya és Orbán Viktor közvetlen hangulatban beszélgetnek, a kép alá a kormányfő a béke melletti elkötelezettségéről írt.

Orbán Viktor és XIV. Leó pápa Forrás: Facebook

A látogatás a magyar diplomáciai erőfeszítések újabb állomása, amelynek célja, hogy Magyarország hangját a nemzetközi béketörekvések középpontjába emelje.