Rendkívüli

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ez a háború már nem a miénk, mégis a mi életünket gyötri

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Orbán Viktor az október 23-i beszédében arról beszélt, hogy a háború már nem Magyarország ügye, mégis a magyar emberek életét is megnehezíti. A miniszterelnök szerint amíg a háború tart, addig nem lesz gazdasági fejlődés Európában.
Orbán ViktorminiszterelnökUkrajna

Orbán Viktor ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Ez a háború már nem a miénk, de a mi életünket is meggyötri.” A miniszterelnök szerint a háború blokkolja az európai és a magyar gazdaság növekedését, miközben a konfliktusba eddig 185 milliárd eurót ölt az Európai Unió.

Az űrből is látszott! OrbánViktor, Orbán Viktor, békemenet, békemenet2025,
Az űrből is látszott! 
Fotó: Orbán Viktor/Facebook / Orbán Viktor/Facebook

Most újabb tízmilliárdokat akarnak kihúzni az európaiak, köztük a mi zsebeinkből. Az európai emberek pénze számolatlanul ömlik Ukrajnába, és amit cserébe kapunk, az magas energiaár, háborús infláció és tönk szélén egyensúlyozó nemzetgazdaságok

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette: 

amíg a háború tart, nem várható gazdasági fejlődés Európában.

Kiemelte ugyanakkor, hogy Magyarország ennek ellenére képes volt elindítani Európa legnagyobb otthonteremtési programját és adócsökkentő forradalmát.

@viktor_a_tiktokon Nem engedjük, hogy Brüsszel a magyarok pénzén háborúzzon! #orbanviktor #miniszterelnök #békemenet ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

