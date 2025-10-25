Orbán Viktor: Ez a háború már nem a miénk, mégis a mi életünket gyötri

Orbán Viktor ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Ez a háború már nem a miénk, de a mi életünket is meggyötri.” A miniszterelnök szerint a háború blokkolja az európai és a magyar gazdaság növekedését, miközben a konfliktusba eddig 185 milliárd eurót ölt az Európai Unió.

Az űrből is látszott!

Fotó: Orbán Viktor/Facebook / Orbán Viktor/Facebook

Most újabb tízmilliárdokat akarnak kihúzni az európaiak, köztük a mi zsebeinkből. Az európai emberek pénze számolatlanul ömlik Ukrajnába, és amit cserébe kapunk, az magas energiaár, háborús infláció és tönk szélén egyensúlyozó nemzetgazdaságok

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette:

amíg a háború tart, nem várható gazdasági fejlődés Európában.

Kiemelte ugyanakkor, hogy Magyarország ennek ellenére képes volt elindítani Európa legnagyobb otthonteremtési programját és adócsökkentő forradalmát.