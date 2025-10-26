Orbán Viktor: Ébredjetek! Lázadjatok! – videó

A hazát védeni igaz ügy. Nem manipuláció, nem kamu, nem átverés – hangzott el október 23-i Orbán Viktor ünnepi beszédében.

Orbán Viktor: Az űrből is látszott!

A miniszterelnök felhívta a fiatalok figyelmét arra, ha arra vágynak, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csinálnak, álljanak az igaz ügy mellé és kezdjenek hozzá.

„Merjél és tegyél, kockáztasd, védd meg azt, ami a legnemesebb”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Brüsszel nem akarja, hogy mi hazafiak legyünk

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy jó, ha tudják, a brüsszeli birodalom nem akarja, hogy hazafiak legyenek, ehelyett a brüsszeli birodalom azt akarja, hogy hazátlan európaiak legyenek, maradjanak a virtuális világban, gépre kötve szunnyadjanak. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor így fogalmazott: