Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ébredjetek! Lázadjatok! – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel nem akarja, hogy mi hazafiak legyünk. Pedig a hazát védeni igaz ügy. Ébredjetek! Lázadjatok! Vár a hazátok – így hívta csatába a fiatalokat a miniszterelnök ünnepi beszédében. Orbán Viktor rámutatott: ha arra vágynak, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csinálnak, álljanak az igaz ügy mellé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorbrüsszeli birodalomhazafi

A hazát védeni igaz ügy. Nem manipuláció, nem kamu, nem átverés – hangzott el október 23-i Orbán Viktor ünnepi beszédében.

Az űrből is látszott! OrbánViktor, Orbán Viktor, békemenet, békemenet2025,
Orbán Viktor: Az űrből is látszott! 
Fotó: Orbán Viktor/Facebook / Orbán Viktor/Facebook

A miniszterelnök felhívta a fiatalok figyelmét arra, ha arra vágynak, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csinálnak, álljanak az igaz ügy mellé és kezdjenek hozzá.

„Merjél és tegyél, kockáztasd, védd meg azt, ami a legnemesebb”

fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Brüsszel nem akarja, hogy mi hazafiak legyünk

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy jó, ha tudják, a brüsszeli birodalom nem akarja, hogy hazafiak legyenek, ehelyett a brüsszeli birodalom azt akarja, hogy hazátlan európaiak legyenek, maradjanak a virtuális világban, gépre kötve szunnyadjanak. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor így fogalmazott:

„Ideje fellázadni! Ti is lehettek hazafiak! Lehettek szabad és büszke magyarok. De először le kell jönnötök a gépről, és ki kell hajítani a brüsszeli infúziót. Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!