Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború

Percről percre
Orbán Viktor

Orbán Viktor az új magyar Nobel-díjasról a Kossuth Rádióban – kövesse nálunk élőben!

Frissült:
33 perce
Olvasási idő: 1 perc

Események

3 perce
Óriási nyomás lesz Magyarországon az ukrán csatlakozás miatt
5 perce
A Tisza Párt Brüsszeli utasítást követ
17 perce
A Tisza Pártot Brüsszelben hozták létre, idegen érdekeket képvisel
21 perce
Nagy lökést ad a kkv-knak a fix 3 százalékos hitel
24 perce
A politika vitte bajba a román gazdaságot, de van remény
26 perce
Orbán Viktor: Békében szeretnénk élni a románokkal
29 perce
Kolozsvárról jelentkezik a Jó reggelt, Magyarország! adása
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor ma reggel is a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában nyitja a pénteki napot, rendhagyó módon Kolozsvárról. A miniszterelnök kifejti véleményét, meglátásait az elmúlt napok fontos politikai és közéleti eseményeivel kapscolatban. Kövesse nálunk élőben!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorKossuth Rádió Jó reggelt Magyarországinterjú
Cikkünk folyamatosan frissül7 bejegyzés

A miniszterelnök kifejti véleményét, meglátásait az elmúlt napok fontos politikai és közéleti eseményeivel kapscolatban. Kövesse élőben!

 

08:01
October 10, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Óriási nyomás lesz Magyarországon az ukrán csatlakozás miatt

A miniszterelnök a nemzeti konzultációról szólva kijelentette: hatalmas nemzetközi nyomás nehezedik majd Magyarországra, hogy támogassa Ukrajna európai uniós csatlakozását és a háború finanszírozását.

Orbán Viktor szerint a kormány ezt nem akarja, mert ez egy nagy nemzetközi küzdelem, amelyhez a magyar emberek támogatására van szükség. Hozzátette: a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció azért hallgat ezekről a kérdésekről a választások előtt, mert tudják, hogy ezzel elveszítenék a választókat. Így – mondta – a legfontosabb ügyek, az adók és a közterhek kérdése homályban marad.

„Az embereknek joguk van tudni, mire számíthatnak. Ki milyen rózsát szakított, azt szagolja” – fogalmazott a miniszterelnök.

07:59
October 10, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Tisza Párt Brüsszeli utasítást követ

A miniszterelnök a Tisza-adóról beszélve azt állította, hogy a Tisza Párt valójában Brüsszel parancsát hajtja végre: céljuk, hogy a nemzeti magyar kormány helyébe egy Brüsszel-, illetve szerinte inkább ukránbarát kabinet lépjen, és pénzügyi támogatást juttassanak Ukrajnának. Szerinte egy lehetséges forgatókönyv az, hogy elvonják az emberek pénzét, és azt a háború finanszírozására fordítanák. „Reményeim szerint nem lesz erre alkalma a Tisza Pártnak” – szögezte le.

07:47
October 10, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Tisza Pártot Brüsszelben hozták létre, idegen érdekeket képvisel

A Tisza Párt által tervezett adóemelésekkel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája. Mindenkinek kell adót fizetnie, amelynek összege kielégíti az ország alapvető szükségleteit. De amikor az adók magasak, és azt az állam akaja meghatározni, az nem vezet jóra. 

Az a jó gazdaságpolitika, amely pénzt és mozgásteret hagy az embereknél” 

– jelentette ki. A Tisza tanácsadói azonban egy másik „iskolát” követnek, hiszen a Tisza Pártot eleve Brüsszelben hozták létre. A Tisza Párt egy ukránbarát párt, amely Brüsszel utasításait hajtja végre – tette hozzá. 

07:43
October 10, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Nagy lökést ad a kkv-knak a fix 3 százalékos hitel

Orbán Viktor megköszönte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökének, hogy megteremtette a feltételeket a fix 3 százalékos, a magyar kis- és középvállalkozásokat segítő hitel folyósítására. Elmondta, legfeljebb 150 millió forintot lehet igényelni, mindezt 3 százalékos kamat mellett, amely szerinte komoly lökést ad majd a magyar kkv-knak. Mindeközben folyik egy adócsökkentés is a háttérben – mutatott rá. 

07:40
October 10, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

A politika vitte bajba a román gazdaságot, de van remény

Ha nincs stabilitás, kiszámíthatóság, akkor abból ötletelés, rövid távú gazdasági döntések születnek. Ha sok ilyen összeadódik, abból szokott lenni a nagy gazdasági baj – mondta a kormányfő. A román miniszterelnököt tapasztalt és tiszteletre méltó embernek nevezte, aki képes lehet visszavezetni keleti szomszédunkat a helyes útra. 

07:38
October 10, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor: Békében szeretnénk élni a románokkal

A miniszterelnök kifejtette: Magyarország és Románia viszonya történelmileg nagyon bonyolult. Mi, magyarok békében és együttműködésben szeretnénk élni a szomszédainkkal. Abban vagyunk érdekeltek, hog Románia gazdasága is jól működjön. 

A román miniszterelnök Nagyváradra való, és ilyen helyzetben meg kell ragadni az alkalmat 

– fogalmazott a kormányfő, aki az RMDSZ ünnepi ülésére érkezett Kolozsvárra.

07:35
October 10, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Kolozsvárról jelentkezik a Jó reggelt, Magyarország! adása

Orbán Viktor csütörtökön Kolozsvárra látogatott, ahol az RMDSZ 35 éves ünnepi kongresszusán vesz részt. Egy videót is posztolt a közösségi oldalán.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!