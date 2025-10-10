Orbán Viktor az új magyar Nobel-díjasról a Kossuth Rádióban – kövesse nálunk élőben!

A miniszterelnök a nemzeti konzultációról szólva kijelentette: hatalmas nemzetközi nyomás nehezedik majd Magyarországra, hogy támogassa Ukrajna európai uniós csatlakozását és a háború finanszírozását.

Orbán Viktor szerint a kormány ezt nem akarja, mert ez egy nagy nemzetközi küzdelem, amelyhez a magyar emberek támogatására van szükség. Hozzátette: a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció azért hallgat ezekről a kérdésekről a választások előtt, mert tudják, hogy ezzel elveszítenék a választókat. Így – mondta – a legfontosabb ügyek, az adók és a közterhek kérdése homályban marad.

„Az embereknek joguk van tudni, mire számíthatnak. Ki milyen rózsát szakított, azt szagolja” – fogalmazott a miniszterelnök.