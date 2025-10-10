Orbán Viktor az új magyar Nobel-díjasról a Kossuth Rádióban – kövesse nálunk élőben!

A miniszterelnök kifejti véleményét, meglátásait az elmúlt napok fontos politikai és közéleti eseményeivel kapscolatban. Kövesse élőben!
Óriási nyomás lesz Magyarországon az ukrán csatlakozás miatt
A miniszterelnök a nemzeti konzultációról szólva kijelentette: hatalmas nemzetközi nyomás nehezedik majd Magyarországra, hogy támogassa Ukrajna európai uniós csatlakozását és a háború finanszírozását.
Orbán Viktor szerint a kormány ezt nem akarja, mert ez egy nagy nemzetközi küzdelem, amelyhez a magyar emberek támogatására van szükség. Hozzátette: a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció azért hallgat ezekről a kérdésekről a választások előtt, mert tudják, hogy ezzel elveszítenék a választókat. Így – mondta – a legfontosabb ügyek, az adók és a közterhek kérdése homályban marad.
„Az embereknek joguk van tudni, mire számíthatnak. Ki milyen rózsát szakított, azt szagolja” – fogalmazott a miniszterelnök.
A Tisza Párt Brüsszeli utasítást követ
A miniszterelnök a Tisza-adóról beszélve azt állította, hogy a Tisza Párt valójában Brüsszel parancsát hajtja végre: céljuk, hogy a nemzeti magyar kormány helyébe egy Brüsszel-, illetve szerinte inkább ukránbarát kabinet lépjen, és pénzügyi támogatást juttassanak Ukrajnának. Szerinte egy lehetséges forgatókönyv az, hogy elvonják az emberek pénzét, és azt a háború finanszírozására fordítanák. „Reményeim szerint nem lesz erre alkalma a Tisza Pártnak” – szögezte le.
A Tisza Pártot Brüsszelben hozták létre, idegen érdekeket képvisel
A Tisza Párt által tervezett adóemelésekkel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája. Mindenkinek kell adót fizetnie, amelynek összege kielégíti az ország alapvető szükségleteit. De amikor az adók magasak, és azt az állam akaja meghatározni, az nem vezet jóra.
Az a jó gazdaságpolitika, amely pénzt és mozgásteret hagy az embereknél”
– jelentette ki. A Tisza tanácsadói azonban egy másik „iskolát” követnek, hiszen a Tisza Pártot eleve Brüsszelben hozták létre. A Tisza Párt egy ukránbarát párt, amely Brüsszel utasításait hajtja végre – tette hozzá.
Nagy lökést ad a kkv-knak a fix 3 százalékos hitel
Orbán Viktor megköszönte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökének, hogy megteremtette a feltételeket a fix 3 százalékos, a magyar kis- és középvállalkozásokat segítő hitel folyósítására. Elmondta, legfeljebb 150 millió forintot lehet igényelni, mindezt 3 százalékos kamat mellett, amely szerinte komoly lökést ad majd a magyar kkv-knak. Mindeközben folyik egy adócsökkentés is a háttérben – mutatott rá.
A politika vitte bajba a román gazdaságot, de van remény
Ha nincs stabilitás, kiszámíthatóság, akkor abból ötletelés, rövid távú gazdasági döntések születnek. Ha sok ilyen összeadódik, abból szokott lenni a nagy gazdasági baj – mondta a kormányfő. A román miniszterelnököt tapasztalt és tiszteletre méltó embernek nevezte, aki képes lehet visszavezetni keleti szomszédunkat a helyes útra.
Orbán Viktor: Békében szeretnénk élni a románokkal
A miniszterelnök kifejtette: Magyarország és Románia viszonya történelmileg nagyon bonyolult. Mi, magyarok békében és együttműködésben szeretnénk élni a szomszédainkkal. Abban vagyunk érdekeltek, hog Románia gazdasága is jól működjön.
A román miniszterelnök Nagyváradra való, és ilyen helyzetben meg kell ragadni az alkalmat
– fogalmazott a kormányfő, aki az RMDSZ ünnepi ülésére érkezett Kolozsvárra.
Kolozsvárról jelentkezik a Jó reggelt, Magyarország! adása
Orbán Viktor csütörtökön Kolozsvárra látogatott, ahol az RMDSZ 35 éves ünnepi kongresszusán vesz részt. Egy videót is posztolt a közösségi oldalán.