Orbán Viktor: Aki békét akar, az békét csinál – Brüsszel pénze csak elég Ukrajnában – ÉLŐ

A minszterelnök elmondta:

„A Tisza szerintem ezért mond nyugdíjadót, ezért akar adókat emelni, mert tudja, hogy

Brüsszelbe majd több pénzt kell befizetni, vagy Brüsszelben közösen még nagyobb hiteleket kell fölvenni,

aminek aztán megvan a következménye, egy olyan feketeleves, mert azokat vissza kell fizetni,

a következő hétéves költségvetésnek egy másik nagy tétele az ukránoknak szánt pénzen túl a korábban fölvett hitelek kamatterhe.

És ez egyre nő, nő, nő, és a végén agyonnyom, tehát klasszikus adósságválság jön ebből létre.”