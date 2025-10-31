Hírlevél

Percről percre
Orbán Viktor

Orbán Viktor: Aki békét akar, az békét csinál – Brüsszel pénze csak elég Ukrajnában – ÉLŐ

Frissült:
33 perce
Események

0 perce
A Tisza ezért akar nyugdíjadót
2 perce
Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja
9 perce
Orbán Viktor: „Aki békét akar, az békét csinál”
12 perce
Európa kótyagosan kóvályog egy újabb háború felé
14 perce
Újra fegyverkezik a világ, a helyzet robbanásveszélyes
18 perce
Kiterjeszti a kormány az árrésstopot
24 perce
Orbán Viktor: Jön a 14. havi nyugdíj
A legfontosabb hazai és nemzetközi politikai események kerülnek terítékre a miniszterelnök hagyományos pénteki interjújában, a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjról, valamint jövő pénteki washingtoni látogatásának részleteiről is tájékoztat. Cikkünk frissül.
Orbán Viktor kossuth rádió Jó Reggelt, Magyarország nyugdíj interjú Washington
Cikkünk folyamatosan frissül7 bejegyzés

A héten történt legfontosabb hazai és nemzetközi politikai események kerülnek terítékre Orbán Viktor interjújában, a Kossuth rádió Jó Reggelt, Magyarország! műsorában. Cikkünk frissül!

 

07:52
October 31, 2025
A Tisza ezért akar nyugdíjadót

A minszterelnök elmondta:

„A Tisza szerintem ezért mond nyugdíjadót,  ezért akar adókat emelni, mert tudja, hogy

Brüsszelbe majd több pénzt kell befizetni, vagy Brüsszelben közösen még nagyobb hiteleket kell fölvenni,

aminek aztán megvan a következménye, egy olyan feketeleves, mert azokat vissza kell fizetni,

a következő hétéves költségvetésnek egy másik nagy tétele az ukránoknak szánt pénzen túl a korábban fölvett hitelek kamatterhe.

És ez egyre nő, nő, nő, és a végén agyonnyom, tehát klasszikus adósságválság jön ebből létre.”

07:49
October 31, 2025
Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja

Ma az amerikai elnök béketeremtő kísérleteinek legfontosabb akadálya az maga az európai országoknak az a csoportja, amely magát úgy hívja, hogy a hajlandó koalíciója – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

„Aki Ukrajnát támogatja és így a háborút támogatja, az egyben adóemelést

 a nemzeti kormányoktól történő pénzelvonást támogat,

mert Brüsszelnek nincsen pénze.”

07:43
October 31, 2025
Orbán Viktor: „Aki békét akar, az békét csinál”

A miniszterelnök szerint az amerikaiak most már a béke oldalán van, és az oroszok is eljutottak oda, hogy észszerű feltételek mellett már készek lennének a békére. Az ukránok ezzel szemben egy honvédő háborút folytatnak, nem kívánnak beletörődni a területi veszteségeikbe, amiben támogatja őket az Európai Unió is. Mindez rengeteg pénzt emészt föl, és rengeteg emberéletet követel. Nagyon veszélyes helyzetben vagyunk - hangsúlyozta.

„Aki békét akar, az békét csinál. Hagyjuk a meséket!” - tette hozzá. 

Ezért fontos és szükséges támogatni az amerikai elnök béketeremtési kísérleteit, amelynek legnagyobb akadálya azok az uniós országok, amelyek magukat a Hajlandók koalíciójának nevezi. 

07:39
October 31, 2025
Európa kótyagosan kóvályog egy újabb háború felé

Orbán Viktor kifejtette: Európa kótyagosan kóvályog egy újabb háború felé. Nekünk, magyaroknak viszont 

kulcsfontosságú, hogy háborúellenes, békepárti kormánya legyen az országnak, és erre rá kell ébreszeni az embereket is. 

Ezért fontos a békepárti erők szervezése, melynek része volt Orbán Viktor hét eleji látogatása Rómában, illetve a Vatikánban XIV. Leó pápánál. 

07:37
October 31, 2025
Újra fegyverkezik a világ, a helyzet robbanásveszélyes

Orbán Viktor a beszélgetés kezdetén elmondta, a világ egy új fegyverkezési spirál kezdetén van, mindenki a fegyverkezésről, a hadseregek fejlesztéséről beszél. Az emberek az I. és a II. világháború előzményei alapján próbálják megérteni a konfliktusokat. Az első világháború előtt minden ország akart valamit, de senki nem akart a világra kiterjedő konfliktust. Hasonló a helyzet ma is, amikor az EU mind több pénzt próbál adni Ukrajnának. Ezek olyan veszélyes gyúlékony anyaggá állnak össze, amely bármikor robbanhat – fogalmazott a kormányfő.

07:34
October 31, 2025
Kiterjeszti a kormány az árrésstopot

Orbán Viktor péntek reggeli Facebook-posztjában megerősítette, hogy a kormány döntése értelmében decembertől 

14 új élelmiszer kerül fel az árréscsökkentéssel érintett termékek listájára.

 A bővítés célja, hogy tovább fékezze az árnövekedést, és szélesebb fogyasztói kör számára biztosítson olcsóbb élelmiszereket.

07:28
October 31, 2025
Orbán Viktor: Jön a 14. havi nyugdíj

A miniszterelnök péntek reggel a közösségi oldalán bejelentette, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Orbán Viktor több fontos szociális és gazdasági intézkedésről is határozott a kabinet, köztük

  • a béremelésekről, 
  • a nevelőszülők támogatásáról 
  • az árrésstop meghosszabbításáról.
