Orbán Viktor

Orbán Viktor a Magyar Diaszpóra Tanács tagjait fogadta a Karmelita kolostorban

„Bárhol is éljenek, a magyarokat közös nyelv, kultúra és identitás köti össze” – írta Orbán Viktor a Magyar Diaszpóra Tanács fogadása után. A miniszterelnök az X-en üdvözölte a világ harmincegy országából érkezett magyar közösségek vezetőit, akik Budapesten a diaszpóra helyzetéről és a nemzeti összetartozás erősítéséről tanácskoztak.
Orbán ViktorMagyar Diaszpóra TanácsMagyarország

A Magyar Diaszpóra Tanács fogadásán a világ minden tájáról érkezett magyar közösségek vezetőit üdvözöltem. Bárhol is éljenek, a magyarokat közös nyelv, kultúra és identitás köti össze. Öröm volt mindnyájatokat Budapesten látni! – írja az X-en Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor, Magyar Diaszpóra Tanács
Orbán Viktor üdvözölte a vezetőket Budapesten. Fotó: X

A fogadáson a miniszterelnök beszélt a világpolitika aktualitásairól, a magyar nemzetpolitika sikereiről, és hangsúlyozta: 

stabilak vagyunk, erősek vagyunk, a közösségeink egyben vannak.

Mint korábban beszámoltunk róla, idén harmincegy országból hetvenen érkeztek a tanácskozásra, amelynek célja a magyar közösségek helyzetének megvitatása.

 

 

