Orbán Viktor a Magyar Diaszpóra Tanács tagjait fogadta a Karmelita kolostorban

A Magyar Diaszpóra Tanács fogadásán a világ minden tájáról érkezett magyar közösségek vezetőit üdvözöltem. Bárhol is éljenek, a magyarokat közös nyelv, kultúra és identitás köti össze. Öröm volt mindnyájatokat Budapesten látni! – írja az X-en Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
A fogadáson a miniszterelnök beszélt a világpolitika aktualitásairól, a magyar nemzetpolitika sikereiről, és hangsúlyozta:
stabilak vagyunk, erősek vagyunk, a közösségeink egyben vannak.
Mint korábban beszámoltunk róla, idén harmincegy országból hetvenen érkeztek a tanácskozásra, amelynek célja a magyar közösségek helyzetének megvitatása.
