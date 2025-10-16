Orbán Viktor: Háború vagy béke – ez a legfontosabb kérdés a Kárpát-medencei magyarok számára – ÉLŐ

Plenáris ülést tart ma délelőtt a Magyar Állandó Értekezlet a Várkert Bazárban, amelyen felszólal Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor: Háború vagy béke – ez a legfontosabb kérdés

– A nemzetpolitikában egyetlen szót sem lehet a kockázat súlya nélkül kiejteni, a mai találkozón is igyekszem eszerint eljárni – kezdte beszédét Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő elmondta, a mostani aktualitás abban a dilemmában foglalható össze, hogy háború vagy béke. Hangsúlyozta:

amikor háború van, sok minden nem lehetséges, ezért a Kárpát-medencében élő magyarok számára ez a legfontosabb kérdés.

Orbán Viktor kiemelte, hogy az európai vezetők úgy beszélnek az orosz–ukrán háborúról, mintha az a mi háborúnk lenne.

– Ursula von der Leyennek azonban semmilyen felhatalmazása nincs uniós vezetőként erről beszélni, mert ez tagállami hatáskör. Közben egymásra licitálnak az európai vezetők ebben a retorikában – mondta a miniszterelnök.

Hozzátette:

uniós államok katonái nem állomásoznak Ukrajnában, ha igen, akkor csak titokban és bizonyos feladatokra.

– Uniós országok polgárai fizikailag nem vívnak csatát, az unió mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna. Ez azt jelenti, hogy nem mi harcolunk, hanem valaki mást harcoltatunk – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő szerint a proxyháborúk korábban arról szóltak, hogy titokban maradjon, ki áll a harcoló fél mögött, most azonban az unió nyíltan felvállalja, hogy ő áll az ukránok mögött.

Semjén Zsolt: A nemzet az emberiség termőformája

Semjén Zsolt köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a magyar nemzetpolitika két pilléren nyugszik:

a nemzeti elkötelezettségen és a keresztény civilizációhoz való tartozáson.

Mint fogalmazott, az ember gondolkodását, mentalitását és kultúráját a nemzete formálja, ezért „a nemzet az emberiség termőformája”.

– Minden, ami elveszi a nemzeti létet, hiánylétet eredményez – mondta a miniszterelnök-helyettes, hozzátéve:

a nemzeti elkötelezettség a magyar politika fundamentuma.

Semjén Zsolt szerint a nemzetpolitika akkor lehet sikeres, ha elkerüli a két szélsőséget: az egyik a szélsőséges kozmopolitizmus, amely lebecsüli a nemzeti kötődést, a másik pedig az a sovinizmus, amely más nemzetek létjogát tagadja.