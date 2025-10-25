FRISS: Orbán Viktor pápai audienciára megy Rómába

Orbán Viktor hétfőn Rómában találkozik a pápával ez az első személyes audienciájuk XIV. Leó pápa megválasztása óta — várhatóan olyan témák kerülnek napirendre, mint az ukrajnai háború, béke tervei és a keresztény értékek szerepe – írja a Magyar Nemzet.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook / Orbán Viktor/Facebook

Ugyanezen a napon délután Giorgia Melonival, az olasz miniszterelnökkel is tárgyal, ami Orbán Viktor diplomáciai látogatása során kiemelt eseményként szerepel az olasz sajtóban.

A látogatással kapcsolatban Deák Dániel politikai elemző úgy fogalmazott:

Folytatódik az elszigetelődés, hétfőn Orbán Viktor Rómába utazik, majd találkozik XIV. Leó pápával és Giorgia Meloni olasz kormányfővel is.

Korábbi hasonló találkozók során Orbán Viktor már beszélt békeügyi kezdeményezésekről, és kiemelte a keresztény világ közös feladatait. A Vatikán részéről is jelezték, hogy a találkozón áttekintik a Magyarországgal fennálló kapcsolatrendszert és a katolikus közösség helyzetét hazánkban.