Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Itt béke lesz, mert mi békét akarunk!

Galéria

Szenzációs képeken minden idők legnagyobb Békemenete

Békemenet

Orbán Viktor a színpadon, soha nem látott tömeg hallgatja – képek

37 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Soha nem látott tömeg gyűlt össze Budapesten az október 23-ai ünnepségre. A legnagyobb Békemenet résztvevői mostanra megérkeztek a Kossuth térre, amely teljesen megtelt, sokan még az Alkotmány utcában is várakoznak. A központi rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BékemenetOrbán Viktorünnepségminiszterelnökbeszéd

A Békemenet vége is áthaladt a pesti oldalra, mire a tér már zsúfolásig megtelt. A szervezők szerint minden eddiginél többen vesznek részt a rendezvényen, amely a nemzeti összetartozás és a béke melletti kiállás jegyében zajlik. 

A CÖF-CÖKA Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. Az első sorban balról Juhász Hajnalka, a KDNP parlamenti képvisel (b), Csizmadia László, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke (b2), Fricz Tamás politológus, a CÖF-CÖKA Kuratórium tagja (b3), ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) szóvivője (b4), Bayer Zsolt publicista, szerkesztő (b5), Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője (b6), Stefka István újságíró (b7), Fásy Ádám kulturális szervező, műsorvezető (b9,(b10)), Pataky Attila énekes, dalszövegíró (b10). MTI/Hegedüs Róbert
A CÖF-CÖKA által szervezett Békemenet résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A központi ünnepség a 1956-os forradalom hősei előtt tiszteleg, Orbán Viktor miniszterelnök beszédét hamarosan a Kossuth téren felállított színpadról hallgathatják meg az egybegyűltek. A tér környékén hatalmas az érdeklődés, a hangulat emelkedett, a rendezvény békésen, méltóságteljesen zajlik. Az alábbi képeken az eddigi műsor.

békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
Galéria: Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszéde a Kossuth téren
1/36
Ünnepi műsor a Kossuth téren

 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!