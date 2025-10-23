Orbán Viktor a színpadon, soha nem látott tömeg hallgatja – képek

A Békemenet vége is áthaladt a pesti oldalra, mire a tér már zsúfolásig megtelt. A szervezők szerint minden eddiginél többen vesznek részt a rendezvényen, amely a nemzeti összetartozás és a béke melletti kiállás jegyében zajlik.

A CÖF-CÖKA által szervezett Békemenet résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A központi ünnepség a 1956-os forradalom hősei előtt tiszteleg, Orbán Viktor miniszterelnök beszédét hamarosan a Kossuth téren felállított színpadról hallgathatják meg az egybegyűltek. A tér környékén hatalmas az érdeklődés, a hangulat emelkedett, a rendezvény békésen, méltóságteljesen zajlik. Az alábbi képeken az eddigi műsor.