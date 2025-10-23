Orbán Viktor a színpadon, soha nem látott tömeg hallgatja – képek

Soha nem látott tömeg gyűlt össze Budapesten az október 23-ai ünnepségre. A legnagyobb Békemenet résztvevői mostanra megérkeztek a Kossuth térre, amely teljesen megtelt, sokan még az Alkotmány utcában is várakoznak. A központi rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.
A Békemenet vége is áthaladt a pesti oldalra, mire a tér már zsúfolásig megtelt. A szervezők szerint minden eddiginél többen vesznek részt a rendezvényen, amely a nemzeti összetartozás és a béke melletti kiállás jegyében zajlik.
A központi ünnepség a 1956-os forradalom hősei előtt tiszteleg, Orbán Viktor miniszterelnök beszédét hamarosan a Kossuth téren felállított színpadról hallgathatják meg az egybegyűltek. A tér környékén hatalmas az érdeklődés, a hangulat emelkedett, a rendezvény békésen, méltóságteljesen zajlik. Az alábbi képeken az eddigi műsor.
Galéria: Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszéde a Kossuth téren
Ünnepi műsor a Kossuth téren
