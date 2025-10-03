Orbán Viktor: A Tisza Párt titkolja a terveit, mi nem árulunk zsákbamacskát!

A Tisza Párt titkolja a terveit. Mi nem árulunk zsákbamacskát! – közölte Orbán Viktor, majd hozzátette:

Mondja el a véleményét! Töltse ki Ön is a nemzeti konzultációt!

– buzdított a napokban elindított nemzeti konzultáció kitöltésére a miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor a videójában elmondta:

A Tisza Párt sunnyog és nem akarja megmondani nyíltan, csak elkottyantja itt-ott, hogy kórházakat zárna be, iskolákat zárna be, elvenné a sport TAO-támogatását, mert túl sokat költünk szerintük a sportra, meg elvenné a kultúrától a pénzt, meg elvenné a családoktól, akkor beszéljük ezt meg, mert ők nem akarnak erről beszélni.

Na de beszéljük meg! Ez egy olyan nemzeti konzultáció, mind az öt kérdése ahhoz a gyökérhez fut vissza, hogy milyen legyen Magyarországon a közteherviselés. A közteherviselés a magyar jövő legfontosabb kérdése, és mi azt mondjuk, hogy azt a pénzt, amit a magyar gazdaság megtermel, azt a családoknak adjuk oda. Lehetőleg minél kevesebb pénzt vegyünk el az emberektől, az a jó, ha minél több marad náluk, legyenek alacsonyak az adókulcsok, amit meg beszedünk adóként, azt meg elsősorban adjuk vissza a családoknak! – hangsúlyozta a miniszterelnök.