Orbán Viktor: Aki magyar, velünk tart!

Az idei Békemenetet Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján, szeptember 20-án jelentett be.

A Békemenet a Margit-hídon. Fotó: Orbán Viktor Facebook

Aki magyar, velünk tart!”

– szólított fel mindenkit Facebook-oldalán a miniszterelnök, ahol azt is megmutatta, mekkora tömeg gyűlt össze a mai Békemenetre.

A menet útvonala a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül vezetett a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 14 órakor kezdődött.

Ön is kövesse nálunk élőben a Békemenet eseményeit, és olvasson a történetéről.