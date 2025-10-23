Orbán Viktor: Aki magyar, velünk tart!

Minden idők legnagyobb és legfontosabb Békemeneten való részvételre buzdította a magyarokat a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
Az idei Békemenetet Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján, szeptember 20-án jelentett be.
Aki magyar, velünk tart!”
– szólított fel mindenkit Facebook-oldalán a miniszterelnök, ahol azt is megmutatta, mekkora tömeg gyűlt össze a mai Békemenetre.
A menet útvonala a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül vezetett a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 14 órakor kezdődött.
