Bejelentették az Európai Unió küszöbön álló összeomlását

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Soha nem volt ilyen aktuális a Békemenet névválasztása

„Békemenet és EU-csúcs egy napon. Sűrű, de nem lehetetlen” – közölte a miniszterelnök Facebook-videójában. Orbán Viktor a Békemenet után azonnal indul Brüsszelbe, ahová előre, írásban is megküldi a magyar álláspontot.
Évek óta nem először fordul elő, hogy a nemzeti ünnep napjára, október 23-ára teszik az uniós csúcsot Brüsszelben és hiába magyarázza nekik, hogy ne tegyék, nem hajlandók tudomásul venni – mondta el Orbán Viktor csütörtöki Facebook-posztjában.

Budapest, 2025. október 15.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én.
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor írásban is megküldi a magyar álláspontot Brüsszelbe

A csúcs már hamarabb megkezdődik, minthogy a miniszterelnök odaérne Brüsszelbe, így kénytelen írásban is elküldeni a magyar álláspontot, a vitában pedig fölkéri valószínűleg a szlovákokat, Robert Fico miniszterelnököt, hogy amíg meg nem érkezik, addig a magyar álláspontot folyamatosan képviselje.

Majd a sűrű programmal kapcsolatban jelezte:

„És innen a Békemenetről pedig sovány maradt vágtában, ha szabad így fogalmaznom, irány Brüsszel.”

 

