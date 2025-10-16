Orbán Viktor: Soha nem volt ilyen aktuális a Békemenet névválasztása

Évek óta nem először fordul elő, hogy a nemzeti ünnep napjára, október 23-ára teszik az uniós csúcsot Brüsszelben és hiába magyarázza nekik, hogy ne tegyék, nem hajlandók tudomásul venni – mondta el Orbán Viktor csütörtöki Facebook-posztjában.

Orbán Viktor írásban is megküldi a magyar álláspontot Brüsszelbe

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A csúcs már hamarabb megkezdődik, minthogy a miniszterelnök odaérne Brüsszelbe, így kénytelen írásban is elküldeni a magyar álláspontot, a vitában pedig fölkéri valószínűleg a szlovákokat, Robert Fico miniszterelnököt, hogy amíg meg nem érkezik, addig a magyar álláspontot folyamatosan képviselje.

Majd a sűrű programmal kapcsolatban jelezte: