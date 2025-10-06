Orbán Viktor: Az alacsony adó a legjobb gazdaságpolitika

A kormányfő kijelentette: azon múlik egy ország jövője, hogy az emberek akarnak-e dolgozni, és ha a kormány elveszi tőlük a pénzt, amiért megdolgoztak, akkor nem fognak dolgozni. Az embereket hagyni kell, sőt bátorítani kell abban, hogy teljesítményt nyújthassanak, ezzel ők is jól járnak, mert ők is jól akarnak élni, és az ország is jól jár – mondta, hangsúlyozva, hogy ezért az alacsony adó a legjobb gazdaságpolitika. Orbán Viktor megjegyezte: a legjobb jövedelemadó-kulcs a nulla, amit sajnos Magyarország egyelőre nem tud magának megengedni, de egyes, Magyarország számára különösen értékes csoportok számára – ilyenek a családosok, az édesanyák – kedvezményt adnak, egészen a nullás kulcsig.
A miniszterelnök a szombaton bejelentett fix, három százalékos vállalkozói hitel és az eddig bejelentett családtámogatási intézkedések – így többek között az Otthon Start Program és az édesanyák adómentessége – kapcsán kijelentette: az idei és a jövő évi költségvetés is megteremti a pénzügyi fedezetét ezeknek az intézkedéseknek.
Úgy értékelt: ha „jóléti vagy szociális kiadásra megy el a pénz, akkor kell nagyon észnél lenni”, viszont amikor a gazdaság számára jutnak támogatások, akkor kisebb a kockázat.
Ha lehet, akkor hagyjunk minél több pénzt a gazdaságban, ez növeli a teljesítőképességet
– hangsúlyozta.
A minimálbér emeléséről azt mondta: most tárgyalnak arról, hogy hogyan legyenek a fizetések a következő évben, és szakszervezetek, illetve a munkáltatók azt jelezték a kormánynak, egy két számjegyű minimálbér-emelésről szóló megállapodáshoz a kormánynak vissza kell lépnie a magánvállalkozásokat terhelő adókból. Arra a kérdésre, hogy akkor lesz-e két számjegyű minimálbér-növekedés, ha csökken a szociális hozzájárulási
adó, Orbán Viktor azt mondta: „ez durván hangzik, de nagyjából ez a helyzet”.
Valamilyen adócsökkentés itt be fog következni
– jelezte.
Az egyéni vállalkozók és a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) kapcsán a miniszterelnök emlékeztetett: amikor kitalálták ezt az adózási formát, akkor ez jó volt, de elkezdték bővíteni, ami viszont félrecsúszott. "Annyi visszaélés történt, hogy azt el sem tudom mondani" - fogalmazott, hozzátéve, hogy sok adócsalás, szürkezónában való ügyeskedés jött létre, amit muszáj volt rendbe tenni, és ebből lett a "politikai balhé". Ugyanakkor jelezte: tárgyalnak arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni, vagy szélesíteni a katát, hogy lehessen szabadabban is számlázni, de garanciákat kér a kamarától, nehogy megint visszaélés legyen belőle.
A kormányfő az áfacsökkentésre vonatkozó kérdésre azt mondta: egyelőre nem látja annak a lehetőségét, hogy a 27 százalékos kulcs alól kivett termékek körén túl csökkentsék az áfát, és ha több pénz lenne a magyar gazdaságban mint most, akkor továbbra is a családokat támogató jövedelemadó-csökkentés mellett lenne.
Orbán Viktor kijelentette: öngyilkos politikának tartja, ha egy ország a fogyasztásra akarja építeni a gazdasági növekedését, értékelése szerint ezt technológiára, beruházásra, fejlesztésre és munkára kell építeni.
A fogyasztás meg legyen olyan, hogy az emberek jól érezzék magukat a saját országukban, és amire szükségük van, azt meg tudják maguknak vásárolni, a fogyasztást ne tekintsük egy speciális gazdasági eszköznek
– mondta.
Arról az ígéretéről, hogy 2025 az áttörés éve lesz, és repülőrajtot vesz Magyarország, a miniszterelnök azt mondta: ez megtörtént, csak nem januárban, hanem július 1-jén. Hangsúlyozta:
a 3 százalékos fix hitel a vállalkozásoknak, a 3 százalékos első otthon vásárlási hitelprogram, a családi adókedvezményt 50 százalékos növelése, a háromgyerekes anyák adómentessége, a csed és a gyed adómentessége mind repülőrajt, ezek a programok függetlenül a makrogazdasági számok kedvezőtlen mivoltától mind áttörést jelentenek.
A makrogazdasági adatok kapcsán jelezte: miniszterelnökként tőle azt várják el, hogy mindenkinek legyen saját otthona, emelkedő bére, nyugdíja, „a többi meg nem érdekli az emberek nagy részét”.
Ha ezek az igények nincsenek kielégítve, abból gazdasági és társadalmi instabilitás, majd felfordulás lesz – figyelmeztetett.
Kijelentette:
garantálja, hogy mindenkinek lesz saját otthona, a béreket emelik, és a nyugdíjrendszer is biztonságban van.
Az adópolitikáról szólva Orbán Viktor azt mondta, „nincs olyan magyar ellenzéki párt, a baloldalon biztosan nem, ami ne Brüsszel érdekeit képviselné”. A Tisza pártot „brüsszeli projektnek” nevezte, leszögezve, hogy mivel Brüsszel adóemelést vár el, a Tisza „ezt végre fogja hajtani”, ha a magyar emberek ehhez hozzájárulnak.
Orbán Viktor elmondta azt is: nincs a kormánynak árfolyamcélja. Jelezte azonban: „nem kellene agyalniuk” a kormányzati kamattámogatásokon, ha a Varga Mihály vezette jegybank csökkentené az alapkamatot, mert akkor a vállalkozások a piacról is olcsó hitelhez jutnának. A kormányfő ugyanakkor méltatta a Magyar Nemzeti Bank elnökének óvatosságát, és a forint stabilitásáért tett erőfeszítéseit. Az euró bevezetésére vonatkozó kérdést a miniszterelnök úgy kommentálta: „az én terítékemen biztos nem lesz”. Értékelése szerint ugyanis az EU jelenleg a dezintegráció szakaszában van, „éppen most rázódik szét”, ezért nem szeretné a mostaninál szorosabban összekötni Magyarország sorsát az unióval. Az euró pedig ezt szolgálná – mutatott rá Orbán Viktor, hangsúlyozva: ha nem lesznek radikális változások, akkor az EU csak egy múló fejezet marad az életünkben.