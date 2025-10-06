Orbán Viktor: Az alacsony adó a legjobb gazdaságpolitika

A kormányfő kijelentette: azon múlik egy ország jövője, hogy az emberek akarnak-e dolgozni, és ha a kormány elveszi tőlük a pénzt, amiért megdolgoztak, akkor nem fognak dolgozni. Az embereket hagyni kell, sőt bátorítani kell abban, hogy teljesítményt nyújthassanak, ezzel ők is jól járnak, mert ők is jól akarnak élni, és az ország is jól jár – mondta, hangsúlyozva, hogy ezért az alacsony adó a legjobb gazdaságpolitika. Orbán Viktor megjegyezte: a legjobb jövedelemadó-kulcs a nulla, amit sajnos Magyarország egyelőre nem tud magának megengedni, de egyes, Magyarország számára különösen értékes csoportok számára – ilyenek a családosok, az édesanyák – kedvezményt adnak, egészen a nullás kulcsig.

Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével az Economx Money Talks podcastban. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor bejelentése

A miniszterelnök a szombaton bejelentett fix, három százalékos vállalkozói hitel és az eddig bejelentett családtámogatási intézkedések – így többek között az Otthon Start Program és az édesanyák adómentessége – kapcsán kijelentette: az idei és a jövő évi költségvetés is megteremti a pénzügyi fedezetét ezeknek az intézkedéseknek.

Úgy értékelt: ha „jóléti vagy szociális kiadásra megy el a pénz, akkor kell nagyon észnél lenni”, viszont amikor a gazdaság számára jutnak támogatások, akkor kisebb a kockázat.

Ha lehet, akkor hagyjunk minél több pénzt a gazdaságban, ez növeli a teljesítőképességet

– hangsúlyozta.

A minimálbér emeléséről azt mondta: most tárgyalnak arról, hogy hogyan legyenek a fizetések a következő évben, és szakszervezetek, illetve a munkáltatók azt jelezték a kormánynak, egy két számjegyű minimálbér-emelésről szóló megállapodáshoz a kormánynak vissza kell lépnie a magánvállalkozásokat terhelő adókból. Arra a kérdésre, hogy akkor lesz-e két számjegyű minimálbér-növekedés, ha csökken a szociális hozzájárulási

adó, Orbán Viktor azt mondta: „ez durván hangzik, de nagyjából ez a helyzet”.

Valamilyen adócsökkentés itt be fog következni

– jelezte.

Az egyéni vállalkozók és a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) kapcsán a miniszterelnök emlékeztetett: amikor kitalálták ezt az adózási formát, akkor ez jó volt, de elkezdték bővíteni, ami viszont félrecsúszott. "Annyi visszaélés történt, hogy azt el sem tudom mondani" - fogalmazott, hozzátéve, hogy sok adócsalás, szürkezónában való ügyeskedés jött létre, amit muszáj volt rendbe tenni, és ebből lett a "politikai balhé". Ugyanakkor jelezte: tárgyalnak arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni, vagy szélesíteni a katát, hogy lehessen szabadabban is számlázni, de garanciákat kér a kamarától, nehogy megint visszaélés legyen belőle.