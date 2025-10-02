Hírlevél

Orbán Viktor aláírásgyűjtést kezdeményez a háborús nyomás ellen

A kormányfő a koppenhágai EU-csúcson jelentette be, hogy javasolni fogja a Fidesz elnökségének egy országos aláírásgyűjtés elindítását Brüsszel háborús stratégiája ellen. Orbán Viktor szerint minden erőre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a konfliktusból.
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délelőtt, a koppenhágai EU-csúcs második napján tartott villám-sajtótájékoztatót, amiben kijelentette, hogy az Európai Unió hajthatatlan: ahelyett, hogy a versenyképességével foglalkozna, inkább több pénzt és fegyvert akar a háborúra, valamint gyorsabb ukrán EU-csatlakozást. Mint mondta, az unió szerdán be is mutatta a háborús stratégiát, amely szerinte „hátborzongató” és káros mind Európának, mind Magyarországnak.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök aláírásgyűjtést fog kezdeményezni, hogy Magyarország ellen tudjon állni a brüsszeli háborús nyomásnak
Fotó: Fischer Zoltán / MTI

Az unió elhatározta, hogy háborúba megy”

– foglalta össze a kormányfő.

Aláírásgyűjtést javasol a Fidesz elnökségének

A kormányfő közölte: azt fogja indítványozni a Fidesz elnökségének, hogy országos aláírásgyűjtés induljon a brüsszeli háborús tervek ellen.

Minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból” 

– jelentette ki, hangsúlyozva: nem hagyják, hogy Magyarországot belerángassák a konfliktusba.

