Orbán Viktor aláírásgyűjtést kezdeményez a háborús nyomás ellen

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délelőtt, a koppenhágai EU-csúcs második napján tartott villám-sajtótájékoztatót, amiben kijelentette, hogy az Európai Unió hajthatatlan: ahelyett, hogy a versenyképességével foglalkozna, inkább több pénzt és fegyvert akar a háborúra, valamint gyorsabb ukrán EU-csatlakozást. Mint mondta, az unió szerdán be is mutatta a háborús stratégiát, amely szerinte „hátborzongató” és káros mind Európának, mind Magyarországnak.
Az unió elhatározta, hogy háborúba megy”
– foglalta össze a kormányfő.
A kormányfő közölte: azt fogja indítványozni a Fidesz elnökségének, hogy országos aláírásgyűjtés induljon a brüsszeli háborús tervek ellen.
Minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból”
– jelentette ki, hangsúlyozva: nem hagyják, hogy Magyarországot belerángassák a konfliktusba.