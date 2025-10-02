Orbán Viktor aláírásgyűjtést kezdeményez a háborús nyomás ellen

Aláírásgyűjtést javasol a Fidesz elnökségének

A kormányfő közölte: azt fogja indítványozni a Fidesz elnökségének, hogy országos aláírásgyűjtés induljon a brüsszeli háborús tervek ellen.

Minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból”

– jelentette ki, hangsúlyozva: nem hagyják, hogy Magyarországot belerángassák a konfliktusba.