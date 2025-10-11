Orbán Viktor bejelentést tett, ez mindenkit érint!

Orbán Viktor szombaton Facebook-bejegyzésben közölte, pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét, amely szerint Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül.
A miniszterelnök hozzátette:
„Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek.”
Orbán Viktor: Hadjáratot indítottak Magyarország ellen
Orbán Viktor azt is hozzátette, Dániában világossá tette, ebből Magyarország nem kér, ezért hadjáratot indítottak Magyarország ellen, amiben a fegyvertár széles:
- kémvádak,
- álhír-botrányok
- és jogi ügyeskedés
– sorolta, majd hangsúlyozta:
„Megindultak ellenünk Brüsszelben, és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.”
A miniszterelnök jelezte, hogy ott lesznek minden városban és minden faluban, mert
most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!