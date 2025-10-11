Hírlevél

Rendkívüli

Brutális támadás érte Ukrajnát, megszólalt Zelenszkij

Orbán Viktor

Orbán Viktor bejelentést tett, ez mindenkit érint!

Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé, pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta: „Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból."
Orbán Viktor szombaton Facebook-bejegyzésben közölte, pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét, amely szerint Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

A miniszterelnök hozzátette:

„Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek.”

Orbán Viktor: Hadjáratot indítottak Magyarország ellen

Orbán Viktor azt is hozzátette, Dániában világossá tette, ebből Magyarország nem kér, ezért hadjáratot indítottak Magyarország ellen, amiben a fegyvertár széles:

  • kémvádak,
  • álhír-botrányok
  • és jogi ügyeskedés

– sorolta, majd hangsúlyozta:

„Megindultak ellenünk Brüsszelben, és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.”

A miniszterelnök jelezte, hogy ott lesznek minden városban és minden faluban, mert

most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!

 

