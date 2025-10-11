Hírlevél

Rendkívüli

Itt a totális ukrán fordulat, erre várt az egész világ!

Orbán Viktor

Váratlan helyen tűnt fel Orbán Viktor, valami elkezdődött

Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé, pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta: „Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból."
Orbán ViktoraláírásgyűjtésháborúbékeEurópaMagyarország

Ahogyan korábban lapunk is megírta, Orbán Viktor szombaton Facebook-bejegyzésben közölte, hogy pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét, amely szerint Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Ezzel a tervvel szemben „újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.”

Orbán Viktor
Orbán Viktor is részt vett az aláírásgyűjtésen
Forrás: Facebook/Orbán Viktor 

Orbán Viktor: Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból!

Orbán Viktor azt is közölte, Dániában világossá tette, ebből Magyarország nem kér, ezért hadjáratot indítottak Magyarország ellen, amiben a fegyvertár széles:

  • kémvádak,
  • álhír-botrányok
  • és jogi ügyeskedés

– sorolta, majd hangsúlyozta:

„Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.”

A miniszterelnök jelezte, hogy ott lesznek minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!

 

 

