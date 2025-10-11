Váratlan helyen tűnt fel Orbán Viktor, valami elkezdődött

Ahogyan korábban lapunk is megírta, Orbán Viktor szombaton Facebook-bejegyzésben közölte, hogy pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét, amely szerint Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Ezzel a tervvel szemben „újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.”

Orbán Viktor is részt vett az aláírásgyűjtésen

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból!

Orbán Viktor azt is közölte, Dániában világossá tette, ebből Magyarország nem kér, ezért hadjáratot indítottak Magyarország ellen, amiben a fegyvertár széles:

kémvádak,

álhír-botrányok

és jogi ügyeskedés

– sorolta, majd hangsúlyozta:

„Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.”

A miniszterelnök jelezte, hogy ott lesznek minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!