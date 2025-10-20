Orbán Viktor az álhírbotrányról: A rágalmazóknak a bíróság előtt kell felelniük!

Hírlevél

A baloldali ellenzék által Semjén Zsolttal szemben indított Szőlő utcai álhírbotrány során a DK politikusai alaptalanul rágalmaztak meg kormánytagokat – jelentette ki Orbán Viktor az Országgyűlés hétfői plenáris ülésén. A miniszterelnök hangsúlyozta: ez bűncselekmény, a hatóságok végzik a dolgukat, s hozzátette: reméli, hogy amikor a jogi eljárások megindulnak, az ellenzéki vádaskodók nem fognak a mentelmi joguk mögé bújni.
Orbán Viktorországgyűlési vitaálhírbotránySemjén ZsoltParlament

Arató Gergely (DK) azonnali kérdéssel fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz az Országgyűlés hétfői ülésén. A DK parlamenti képviselője megismételte, véleménye szerint le kellene mondania Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek és több miniszternek.

Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. március 24-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. március 24-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A felvetésre a kormányfő elsőként azt válaszolta: 

A DK szájából „az összeomlás szó mindig izgalmasan hangzik”.

Orbán Viktor hangsúlyozta: A Szőlő utcai ügyben az ellenzéki politikusok álhírt terjesztettek, amelyeknek semmilyen ténybeli alapja nincs. 

Amit önök csinálnak, az vádaskodás és rágalmazás. Soha, senki nem tudott semmilyen bizonyítékot felmutatni” 

– jegyezte meg.

A miniszterelnök hozzátette: 

„A hatóságok teszik és tegyék a dolgukat, a rágalmazóknak pedig majd a bíróság előtt kell felelniük.”

Orbán Viktor: Minden mellettünk szól, legyünk minél többen a Békemeneten!

Néhány perccel későbbi viszontválaszában a kormányfő kifejtette: A DK, vagyis a kommunisták egyszerűen csak „színpadnak” nevezik az október 23-i nemzeti ünnepet, és felszólította Arató Gergelyt, hogy ne beszéljen tiszteletlenül az ünnepről.

A Szőlő utcai ügyre visszatérve megismételte: álhírbotrányról van szó, amelyben 

a DK és mások alaptalanul rágalmaztak meg kormánytagokat. Ez bűncselekmény, és nagyon reméli, hogy amikor a jogi eljárások megindulnak, nem fognak a mentelmi joguk mögé bújni 

– tette hozzá a miniszterelnök.

 

