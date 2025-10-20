Orbán Viktor az álhírbotrányról: A rágalmazóknak a bíróság előtt kell felelniük!

Arató Gergely (DK) azonnali kérdéssel fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz az Országgyűlés hétfői ülésén. A DK parlamenti képviselője megismételte, véleménye szerint le kellene mondania Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek és több miniszternek.
A felvetésre a kormányfő elsőként azt válaszolta:
A DK szájából „az összeomlás szó mindig izgalmasan hangzik”.
Orbán Viktor hangsúlyozta: A Szőlő utcai ügyben az ellenzéki politikusok álhírt terjesztettek, amelyeknek semmilyen ténybeli alapja nincs.
Amit önök csinálnak, az vádaskodás és rágalmazás. Soha, senki nem tudott semmilyen bizonyítékot felmutatni”
– jegyezte meg.
A miniszterelnök hozzátette:
„A hatóságok teszik és tegyék a dolgukat, a rágalmazóknak pedig majd a bíróság előtt kell felelniük.”
Néhány perccel későbbi viszontválaszában a kormányfő kifejtette: A DK, vagyis a kommunisták egyszerűen csak „színpadnak” nevezik az október 23-i nemzeti ünnepet, és felszólította Arató Gergelyt, hogy ne beszéljen tiszteletlenül az ünnepről.
A Szőlő utcai ügyre visszatérve megismételte: álhírbotrányról van szó, amelyben
a DK és mások alaptalanul rágalmaztak meg kormánytagokat. Ez bűncselekmény, és nagyon reméli, hogy amikor a jogi eljárások megindulnak, nem fognak a mentelmi joguk mögé bújni
– tette hozzá a miniszterelnök.