Orbán Viktor az álhírbotrányról: A rágalmazóknak a bíróság előtt kell felelniük!

Néhány perccel későbbi viszontválaszában a kormányfő kifejtette: A DK, vagyis a kommunisták egyszerűen csak „színpadnak” nevezik az október 23-i nemzeti ünnepet, és felszólította Arató Gergelyt, hogy ne beszéljen tiszteletlenül az ünnepről.

A Szőlő utcai ügyre visszatérve megismételte: álhírbotrányról van szó, amelyben

a DK és mások alaptalanul rágalmaztak meg kormánytagokat. Ez bűncselekmény, és nagyon reméli, hogy amikor a jogi eljárások megindulnak, nem fognak a mentelmi joguk mögé bújni

– tette hozzá a miniszterelnök.