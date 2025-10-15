Orbán Viktor: Az amerikaiak békét csináltak a Közel-Keleten, míg Brüsszel a nézőtérre szorult

„Míg Brüsszelben két éve szövegezik szakmányban a hangzatos nyilatkozatokat, addig a Közel-Keleten az amerikaiak és szövetségeseik szépen, lassan, állhatatos diplomáciai munkával békét csináltak. Mi pedig tapsolhattunk” – közölte Orbán Viktor.

A közel-keleti békekonferencián résztvevő állam- és kormányfők az egyiptomi Sarm es-Sejkben, 2025. október 13-án (forrás: AFP)

A kormányfő hangsúlyozta:

Ha nem kapnak észbe Brüsszelben, ez a sors vár majd ránk Ukrajnában is. A tárgyalóasztaltól kiszorulunk a nézőtérre.

Vagy csinálhatunk úgy, mint az amerikaiak. De ahhoz tárgyalni kell az oroszokkal is. Kitartóan és a saját érdekeink szerint.”

„Munkára fel, Európa!”

– üzente a miniszterelnök.