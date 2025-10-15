Orbán Viktor: Az amerikaiak békét csináltak a Közel-Keleten, míg Brüsszel a nézőtérre szorult

Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt: békét teremteni a Közel-Keleten. Orbán Viktor azt írta, egyvalamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk: kívülről néztük az egész folyamatot – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök szerdai Facebook-üzenetében.
„Míg Brüsszelben két éve szövegezik szakmányban a hangzatos nyilatkozatokat, addig a Közel-Keleten az amerikaiak és szövetségeseik szépen, lassan, állhatatos diplomáciai munkával békét csináltak. Mi pedig tapsolhattunk” – közölte Orbán Viktor.
A kormányfő hangsúlyozta:
Ha nem kapnak észbe Brüsszelben, ez a sors vár majd ránk Ukrajnában is. A tárgyalóasztaltól kiszorulunk a nézőtérre.
Vagy csinálhatunk úgy, mint az amerikaiak. De ahhoz tárgyalni kell az oroszokkal is. Kitartóan és a saját érdekeink szerint.”
„Munkára fel, Európa!”
– üzente a miniszterelnök.
