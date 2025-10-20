Orbán Viktor: Az idei Békemenet monumentális lesz

– Nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet. Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll. Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szívben is biztosan azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a legutóbbi videójában.

Orbán Viktor Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NurPhoto

A videóhoz ezt írta:

Békemenet. Október 23. Monumentális lesz. A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten!

A szervezők megerősítették: a gyülekező október 23-án, reggel 9 órakor lesz az Elvis Presley téren. Innen indul a menet, amely a Nyugati tér felé halad, majd az Alkotmány utcán keresztül érkezik meg a Kossuth térre, ahol a hivatalos állami megemlékezés központi programja zajlik.

A Békemenet a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szervezésében valósul meg, az esemény az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódik.

Program a Kossuth téren

A Békemenet résztvevői a Kossuth téren csatlakozhatnak az állami ünnepséghez, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. A hivatalos program az 1956-os hősök emléke előtt tiszteleg, és üzenetet kíván küldeni Brüsszelnek, valamint a nemzeti szuverenitás megőrzését hangsúlyozza.

A szervezők szerint a felvonulás a 2012-es első Békemenethez mérhető jelentőségű lesz, célja pedig, hogy megerősítse Magyarország kiállását a béke és a függetlenség mellett.