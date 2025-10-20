Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij beismerte: közel a vég!

Botrány

Őrjöngenek a sztárok a Forma-1 legostobább szabálya miatt

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Az idei Békemenet monumentális lesz

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Október 23-án reggel az Elvis Presley térről indul a Békemenet, amely a Nyugati tér érintésével az Alkotmány utcán keresztül érkezik a Kossuth térre. A program zárásaként Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorCÖKACÖFBékemenetKossuth téren

– Nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet. Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll. Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szívben is biztosan azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a legutóbbi videójában.

Hungary's Prime Minister Viktor Orban arrives for a dinner hosted by The King and Queen of Denmark on the occasion of the meeting of the European Political Community (EPC) at Amalienborg Palace in Copenhagen, Denmark, on October 1, 2025. (Photo by Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto) (Photo by Kristian Tuxen Ladegaard Berg / NurPhoto via AFP)
Orbán Viktor Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NurPhoto

A videóhoz ezt írta:

Békemenet. Október 23. Monumentális lesz. A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten!

A szervezők megerősítették: a gyülekező október 23-án, reggel 9 órakor lesz az Elvis Presley téren. Innen indul a menet, amely a Nyugati tér felé halad, majd az Alkotmány utcán keresztül érkezik meg a Kossuth térre, ahol a hivatalos állami megemlékezés központi programja zajlik.

A Békemenet a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szervezésében valósul meg, az esemény az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódik.

 

Program a Kossuth téren

A Békemenet résztvevői a Kossuth téren csatlakozhatnak az állami ünnepséghez, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. A hivatalos program az 1956-os hősök emléke előtt tiszteleg, és üzenetet kíván küldeni Brüsszelnek, valamint a nemzeti szuverenitás megőrzését hangsúlyozza.

A szervezők szerint a felvonulás a 2012-es első Békemenethez mérhető jelentőségű lesz, célja pedig, hogy megerősítse Magyarország kiállását a béke és a függetlenség mellett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!