Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Pusztító csapás várható? Moszkva készenlétben, háború a küszöbön!

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A baloldal régi mániája, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor határozottan visszautasította a Tisza Párt nyugdíj adóztatásra vonatkozó terveit. A miniszterelnök szerint ez tipikus baloldali gazdasági program, amellyel az ország már egyszer pórul járt. Mint mondta, míg a jobboldali kormány emeli a nyugdíjakat, addig a baloldal régi mániája, hogy meg kell sarcolni az időseket. „El a kezekkel a nyugdíjaktól!” – üzente Orbán Viktor.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorTisza Pártnyugdíjrendszer

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tiszás tervekre, mely szerint megadóztatnák a nyugdíjakat. Szerinte mindig is két oldal volt a magyar politikában, a baloldal és a jobboldal. Míg a jobboldali kormány emeli a nyugdíjakat, addig a baloldal régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni. 

Orbán Viktor Forrás: Facebook
Orbán Viktor. Forrás: Facebook

– Tipikus baloldali gazdasági programot csinálnak, erre az ország már egyszer ráfaragott – jelezte a Tisza Párttal kapcsolatban Orbán Viktor. – El a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell! – zárta rövidre Orbán Viktor. 

Mint korábban beszámoltunk róla, újabb megszorításokat sürgetnek a baloldali szakértők: Simonovits András, a Tisza Párt tanácsadója szerint a magyar nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, ezért adóztatni kellene a nyugdíjakat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!