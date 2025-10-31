Orbán Viktor: A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok epét hánynak, és ez jól van így

A Tisza Párt nyugdíjügyi szakértője ismét a nyugdíjasokat vette célba. Orbán Viktor szerint ez nem újdonság, hiszen az elmúlt 35 évben két gazdaságpolitikai iskola küzdelme határozta meg a magyar közéletet.

Orbán Viktor szerint a Fidesz célja, hogy minél több pénz maradjon a magyar családoknál

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el”

– írta Orbán Viktor közösségi oldalán.

„Mi a magyar emberek zsebében hagyjuk a pénzt”

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány célja mindig is az volt, hogy az emberek maguk dönthessenek arról, mire költik a megkeresett jövedelmüket. Ezért vezették be a családi adókedvezményeket, az egykulcsos jövedelemadót, és ezért tették adómentessé a két- és háromgyermekes édesanyákat. Ezért adták vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarják bevezetni a 14. havit is.

A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok és szakértők persze epét hánynak. És ez jól van így. Nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak!

– zárta bejegyzését.