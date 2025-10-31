Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok epét hánynak, és ez jól van így

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök szerint a Tisza Párt nyugdíjügyi szakértője a baloldali hagyományt folytatja, amikor elvenné a 13. havi nyugdíjat és az Erzsébet-utalványt. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a baloldal mindig is az emberektől vett el, míg a Fidesz célja, hogy minél több pénz maradjon a magyar családoknál.
Orbán Viktorcsaládi adókedvezményTisza Pártballibnyugdíj

A Tisza Párt nyugdíjügyi szakértője ismét a nyugdíjasokat vette célba. Orbán Viktor szerint ez nem újdonság, hiszen az elmúlt 35 évben két gazdaságpolitikai iskola küzdelme határozta meg a magyar közéletet. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint a Fidesz célja, hogy minél több pénz maradjon a magyar családoknál
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el” 

– írta Orbán Viktor közösségi oldalán.

„Mi a magyar emberek zsebében hagyjuk a pénzt”

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány célja mindig is az volt, hogy az emberek maguk dönthessenek arról, mire költik a megkeresett jövedelmüket. Ezért vezették be a családi adókedvezményeket, az egykulcsos jövedelemadót, és ezért tették adómentessé a két- és háromgyermekes édesanyákat. Ezért adták vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarják bevezetni a 14. havit is.

A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok és szakértők persze epét hánynak. És ez jól van így. Nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak!

– zárta bejegyzését.

Szenzációs bejelentést tett Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj!

 

