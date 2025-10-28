Orbán Viktor: A magyaroknak elemi érdekük, hogy hozzáférjünk az orosz energiahordozókhoz

Bennünket az érdekel, hogy mi lesz a magyarokkal. Mi lesz a magyar háztartásokkal, mi lesz a magyar benzinkutakon? Ez az, ami fontos nekünk. Én azt tudom mondani, nekünk harcolni kell a végsőkig azért, hogy hozzáférjünk az orosz olajhoz és gázhoz. Először is azért, mert máshonnan nem tudjuk pótolni, tehát hiány lenne, ha nem is abszolút, de lenne hiány, másfelől pedig megemelkednének az árak – fogalmazott az M1-nek adott interjújában Orbán Viktor, amelyről most egy részletet osztott meg Facebook-oldalán.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Mint mondta, a magyar háztartásoknak megkétszereződnének a kiadásaik, ahogy a gépjárművek költségei is. Tehát elemi, elemi húsba vágó, zsebérdeke minden magyar háztartásnak, hogy az orosz energiahordozókhoz hozzáférjünk, illetve, hogy béke legyen, mert ha béke lesz, akkor az energiahordozók ára is lemegy, újra megindul a gazdaság. A miniszterelnök megismételte, ma a szankciók és a háború, leginkább a háború blokkolja az európai gazdaságot, így a magyar gazdaság fejlődését is.