Orbán Viktor: Békecsúcs. Mindenhol jó, de a legjobb Magyarországon!

A magyar miniszterelnök, Orbán Viktor a közösségi oldalán arra emlékeztet, hogy a budapesti megrendezése az amerikai-orosz elnöki csúcstalálkozónak hatalmas történelmi jelentőségű elismerés Magyarország számára.

Békecsúcs. Mindenhol jó, de a legjobb Magyarországon!

– írja a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor egy korábbi Facebook-videójában pedig a békecsúcs jelentőségéről szólva elmondta, hogyha sikerül megállítani a háborút, azzal a magyar gazdaság és a családok is fellélegezhetnek.

Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?

– idézte a kétkedőket Orbán Viktor, majd kijelentette:

A békecsúcs sikere lehet a kulcs a drágaság megszűnéséhez."

A kormányfő felsorolta, hogy a háború miatt emelkedett az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, megugrott az állampapírok kamata, és az ország finanszírozása is nehezebbé vált.

Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez"

– fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke a budapesti békecsúcs sikere.

Tegyünk meg mindent érte!”

– zárta üzenetét a miniszterelnök.