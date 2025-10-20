Orbán Viktor: Békecsúcs. Mindenhol jó, de a legjobb Magyarországon!

A magyar miniszterelnök, Orbán Viktor a közösségi oldalán arra emlékeztet, hogy a budapesti megrendezése az amerikai-orosz elnöki csúcstalálkozónak hatalmas történelmi jelentőségű elismerés Magyarország számára.
Békecsúcs. Mindenhol jó, de a legjobb Magyarországon!
– írja a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor egy korábbi Facebook-videójában pedig a békecsúcs jelentőségéről szólva elmondta, hogyha sikerül megállítani a háborút, azzal a magyar gazdaság és a családok is fellélegezhetnek.
Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?
– idézte a kétkedőket Orbán Viktor, majd kijelentette:
A békecsúcs sikere lehet a kulcs a drágaság megszűnéséhez."
A kormányfő felsorolta, hogy a háború miatt emelkedett az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, megugrott az állampapírok kamata, és az ország finanszírozása is nehezebbé vált.
Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez"
– fogalmazott.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke a budapesti békecsúcs sikere.
Tegyünk meg mindent érte!”
– zárta üzenetét a miniszterelnök.