Orbán Viktor: Brüsszelben pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről

A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjújából közölt egy részletet Orbán Viktor X-en. A kormányfő a budapesti békecsúcsról mondta el a véleményét, szerinte biztosra vehető, hogy megtartják az eseményt.

Orbán Viktor szerint lesz békecsúcs, csak annak az időpontja kérdéses.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

"Amióta Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, két nap alatt jönnek létre nagy dolgok. Amikor legutóbb a közel-keleti békecsúcsot összehívták, előtte szombat délelőtt született a döntés és hétfő délután már aláírások voltak. Tehát két-három nap alatt is összejöhetnek találkozók" - példázta a kormányfő, hogy akár pár nap alatt is össze lehet hívni egy nagy, nemzetközi érdeklődésre számot tartó eseményt. Majd leszögezte, hogy

Európában is pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről. Legfeljebb nem egy héten belül valósul meg, egyedül az időpont kérdéses.

Orbán Viktor szerint egyértelmű, hogy Moszkva meg fog egyezni Washingtonnal és Európa azért szorult ki a tárgyalásokból, mert háborús bűnösség nyilvánította Vlagyimir Putyint. "Azt mindenki tudja, hogy az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal. Itt csak az a probléma, az európaiak problémája, hogy háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt és nekik így probléma találkozni vele. Az amerikai elnök nem tett ilyet, így ő bármikor tud találkozni vele" - fogalmazott a miniszterelnök.

🤝 When President @realDonaldTrump leads, deals are made. Meanwhile, Europe moralises itself into paralysis. The Budapest Peace Summit will take place, and Europe may find itself watching from the sidelines. pic.twitter.com/B1MCKXTg1i — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 25, 2025

Donald Trump amerikai elnök múlt csütörtökön jelentette be, hogy hamarosan, várhatóan két héten belül Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásának ügyében. Az amerikai elnök kiemelte, Marco Rubio külügyminiszter vezeti a jövő heti amerikai delegációt a tanácsadói találkozón, amely a budapesti elnöki csúcsot előzi meg.

A tárgyalások helyszínválasztásáról Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója megerősítette, hogy Budapestet elsőként Trump hozta szóba lehetséges helyszínként, amit az orosz elnök azonnal támogatott. Orbán Viktor miniszterelnök a múlt pénteki rádióinterjújában kijelentette, hogy

Európában Budapest az egyetlen hely, ahol ilyen találkozót meg lehet tartani, mivel Magyarország három éve az egyetlen békepárti ország a térségben.

Az előkészületek azonban átmenetileg megrekedtek, ugyanis nem hozott eredményt az amerikai és az orosz külügyminiszter hétfő esti telefonbeszélgetése, amelynek célja az volt, hogy előkészítse a csúcstalálkozót.