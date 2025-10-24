Orbán Viktor: A magyar ellenzék politikáját az Európai Néppárt határozza meg

Orbán Viktor jelezte: mindenki tudja, hogy az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal. Ugyanakkor az európaiak problémája, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, akivel ezért problémás találkozni. Donald Trump amerikai elnök sosem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni az orosz elnökkel.
Orbán Viktor: Közvetlen európai-orosz csúcsra van szükség
A miniszterelnök szerint az európaiak attól szenvednek, hogy bár mindenki érzi, hogy közvetlen európai-orosz csúcsra volna szükség, „de hogy jön ez össze azok után, amiket mondtak, meg csináltak az európaiak?” – tette fel a kérdést. Hozzátette,
ha nem gondolkodsz előre, vagy csak rövid távon gondolkodsz, annak előbb-utóbb megfizeted az árát.
A miniszterelnök kiemelte:
az ukrajnai háború finanszírozása az EU részéről egyre rosszkedvűbben történik.
Az európai vezetők már szabadulnának ettől a tehertől, de olyan mértékig lovalták bele magukat a háborúba, sőt „csábították, nyomták” ők maguk a háború irányába Ukrajnát, hogy nagyon nehéz ebből a háborús pszichózisból, háborús légkörből visszajönni.
Az Európai Néppárt határozza meg a magyar ellenzék politikáját
Orbán Viktor az interjúban kitért arra, hogy a magyar ellenzéknek – a Tisza Pártnak és a DK-nak is – „vannak gazdáik: az Európai Néppárt meg az Európai Szocialista Párt. Itt mind a kettő háborút akar” – hangsúlyozta a kormányfő.
Brüsszelből általában a Brüsszelt támogató pártoknak csak az az utasítás érkezik, hogy a központi vonalat kell támogatni. A központi vonal Brüsszelben a háborúpárti vonal”
– jelentette ki.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: egyetlen olyan csoportosulás létezik ma az Európai Unióban, amelyik békepárti és háborúellenes, az a Patriótáké.
A DK és a Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést
A brüsszeliek azt akarják, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést, a DK és a Tisza Párt pedig ezt a brüsszeli vonalat támogatja – jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor az az orosz energiahordozók importjának tilalmáról szóló brüsszeli tervekre reagálva elmondta: még harcolunk, ez a csata még nem veszett el, de komoly manőverekre van szükség.
A brüsszeliek azt akarják, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést, mert annak árát a nagy multicégek és energiacégek fizetik meg, és Brüsszel az ő érdeküket képviseli a magyar emberekkel szemben”
– figyelmeztetett.
Hozzátette, a DK és a Tisza Párt ezt a brüsszeli vonalat támogatja, eltörölnék a rezsicsökkentést.
A rezsicsökkentés ellenfeleinek kapóra jön, hogy most szankciók vannak érvényben az orosz energiahordozókkal szemben
– ismerte el, hangsúlyozva: ha nekünk többet, akár kétszeresét kell fizetnünk az olajért meg a gázért, akkor az embereknek sem lehet a mostani, rezsicsökkentett áron továbbadni.
Orbán szerint tehát aki rezsicsökkentést akar, annak
meg kell védenie Magyarországnak azt a jogát, hogy az oroszoktól vásároljunk,
vagy az orosz olajéval azonos áron, vagy annál olcsóbban.