Orbán Viktor: A magyar ellenzék politikáját az Európai Néppárt határozza meg

Orbán Viktor jelezte: mindenki tudja, hogy az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal. Ugyanakkor az európaiak problémája, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, akivel ezért problémás találkozni. Donald Trump amerikai elnök sosem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni az orosz elnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtónak az Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben, 2025. október 23-án éjszaka (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor: Közvetlen európai-orosz csúcsra van szükség

A miniszterelnök szerint az európaiak attól szenvednek, hogy bár mindenki érzi, hogy közvetlen európai-orosz csúcsra volna szükség, „de hogy jön ez össze azok után, amiket mondtak, meg csináltak az európaiak?” – tette fel a kérdést. Hozzátette,

ha nem gondolkodsz előre, vagy csak rövid távon gondolkodsz, annak előbb-utóbb megfizeted az árát.

A miniszterelnök kiemelte:

az ukrajnai háború finanszírozása az EU részéről egyre rosszkedvűbben történik.

Az európai vezetők már szabadulnának ettől a tehertől, de olyan mértékig lovalták bele magukat a háborúba, sőt „csábították, nyomták” ők maguk a háború irányába Ukrajnát, hogy nagyon nehéz ebből a háborús pszichózisból, háborús légkörből visszajönni.