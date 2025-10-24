Hírlevél

Rendkívüli!

Putyin megszólalt, s amit mondott, azt senki nem teszi zsebre – a frász is jött a Nyugatra

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A magyar ellenzék politikáját az Európai Néppárt határozza meg

28 perce
Európában is pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről. Az időpontja kétséges, de hogy lesz, afelől nincs kétség. Orbán Viktor szerint a magyar ellenzéknek – a Tisza Pártnak és a DK-nak is – vannak gazdáik: az Európai Néppárt, illetve az Európai Szocialista Párt, de mind a kettő háborút akar – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Orbán ViktorBrüsszelTisza PártEurópai Néppárt (EPP)Budapesti békecsúcsDKKossuth Rádió Jó reggelt Magyarországinterjú

Orbán Viktor jelezte: mindenki tudja, hogy az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal. Ugyanakkor az európaiak problémája, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, akivel ezért problémás találkozni. Donald Trump amerikai elnök sosem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni az orosz elnökkel.

EU-csúcs Brüsszelben, Orbán Viktor miniszterelnök, OrbánViktor, miniszterelnök Brüsszel, 2025. október 24. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka. Jobbról Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtónak az Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben, 2025. október 23-án éjszaka (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor: Közvetlen európai-orosz csúcsra van szükség

A miniszterelnök szerint az európaiak attól szenvednek, hogy bár mindenki érzi, hogy közvetlen európai-orosz csúcsra volna szükség, „de hogy jön ez össze azok után, amiket mondtak, meg csináltak az európaiak?” – tette fel a kérdést. Hozzátette, 

ha nem gondolkodsz előre, vagy csak rövid távon gondolkodsz, annak előbb-utóbb megfizeted az árát.

A miniszterelnök kiemelte: 

az ukrajnai háború finanszírozása az EU részéről egyre rosszkedvűbben történik. 

Az európai vezetők már szabadulnának ettől a tehertől, de olyan mértékig lovalták bele magukat a háborúba, sőt „csábították, nyomták” ők maguk a háború irányába Ukrajnát, hogy nagyon nehéz ebből a háborús pszichózisból, háborús légkörből visszajönni.

Orbán Viktor: Mire ideértem, égett a ház, Brüsszelben szembe jött a valóság

Az Európai Néppárt határozza meg a magyar ellenzék politikáját

Orbán Viktor az interjúban kitért arra, hogy a magyar ellenzéknek – a Tisza Pártnak és a DK-nak is – „vannak gazdáik: az Európai Néppárt meg az Európai Szocialista Párt. Itt mind a kettő háborút akar” – hangsúlyozta a kormányfő.

Brüsszelből általában a Brüsszelt támogató pártoknak csak az az utasítás érkezik, hogy a központi vonalat kell támogatni. A központi vonal Brüsszelben a háborúpárti vonal”

– jelentette ki.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: egyetlen olyan csoportosulás létezik ma az Európai Unióban, amelyik békepárti és háborúellenes, az a Patriótáké.

A DK és a Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést

A brüsszeliek azt akarják, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést, a DK és a Tisza Párt pedig ezt a brüsszeli vonalat támogatja – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor minden idők legnagyobb Békemenete után landolt Brüsszelben - videó

Orbán Viktor az az orosz energiahordozók importjának tilalmáról szóló brüsszeli tervekre reagálva elmondta: még harcolunk, ez a csata még nem veszett el, de komoly manőverekre van szükség.

A brüsszeliek azt akarják, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést, mert annak árát a nagy multicégek és energiacégek fizetik meg, és Brüsszel az ő érdeküket képviseli a magyar emberekkel szemben”

– figyelmeztetett.

Hozzátette, a DK és a Tisza Párt ezt a brüsszeli vonalat támogatja, eltörölnék a rezsicsökkentést.

A rezsicsökkentés ellenfeleinek kapóra jön, hogy most szankciók vannak érvényben az orosz energiahordozókkal szemben 

– ismerte el, hangsúlyozva: ha nekünk többet, akár kétszeresét kell fizetnünk az olajért meg a gázért, akkor az embereknek sem lehet a mostani, rezsicsökkentett áron továbbadni.

Orbán szerint tehát aki rezsicsökkentést akar, annak 

meg kell védenie Magyarországnak azt a jogát, hogy az oroszoktól vásároljunk,

vagy az orosz olajéval azonos áron, vagy annál olcsóbban.

 

