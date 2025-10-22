Hírlevél

Rendkívüli!

Sajtóértesülés: Tűz a pozsonyi olajfinomítónál! Füst és pánik a MOL üzemében

Orbán Viktor

Orbán Viktor a Békemenetről: mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Minden eddiginél nagyobb jelentősége van az idei Békemenetnek – derül ki a miniszterelnök friss felhívásából. Orbán Viktor a bejegyzésében arra buzdítja a magyarokat, hogy október 23-án közösen mutassák meg: Magyarország a béke oldalán áll. A gyülekező reggel 9 órakor lesz a Császár–Komjádi uszodánál, a menet 11 órakor indul, a Kossuth téren pedig 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés.
Orbán ViktorBékemenetBudapest

Október 23. Csatlakozz a Békemenethez! Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen! – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédét hallgatják a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) békemenet résztvevői a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyarország miniszterenöke tájékoztatott:

  • 9:00-kor lesz a gyülekező a Császár-Komjádi uszodánál
  • 11:00-kor indul a menet
  • 13:00-kor kezdődik a nemzeti ünnep a Kossuth téren

Korábban a kormányfő arról is posztolt, hogy soha nem volt még ekkora jelentősége a békemenetnek, mint 2025-ben.

Mutassuk meg, hogy Magyarország a béke szigete

– üzente a kormányfő. A Magyar Nemzet azt írta: október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor kezdődik Budapesten, az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.

 

