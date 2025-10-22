Orbán Viktor a Békemenetről: mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!

Minden eddiginél nagyobb jelentősége van az idei Békemenetnek – derül ki a miniszterelnök friss felhívásából. Orbán Viktor a bejegyzésében arra buzdítja a magyarokat, hogy október 23-án közösen mutassák meg: Magyarország a béke oldalán áll. A gyülekező reggel 9 órakor lesz a Császár–Komjádi uszodánál, a menet 11 órakor indul, a Kossuth téren pedig 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés.
Október 23. Csatlakozz a Békemenethez! Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen! – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.
Magyarország miniszterenöke tájékoztatott:
- 9:00-kor lesz a gyülekező a Császár-Komjádi uszodánál
- 11:00-kor indul a menet
- 13:00-kor kezdődik a nemzeti ünnep a Kossuth téren
Korábban a kormányfő arról is posztolt, hogy soha nem volt még ekkora jelentősége a békemenetnek, mint 2025-ben.
Mutassuk meg, hogy Magyarország a béke szigete
– üzente a kormányfő. A Magyar Nemzet azt írta: október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor kezdődik Budapesten, az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.
