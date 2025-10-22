Orbán Viktor a Békemenetről: mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!

Október 23. Csatlakozz a Békemenethez! Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen! – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyarország miniszterenöke tájékoztatott:

9:00-kor lesz a gyülekező a Császár-Komjádi uszodánál

11:00-kor indul a menet

13:00-kor kezdődik a nemzeti ünnep a Kossuth téren

Korábban a kormányfő arról is posztolt, hogy soha nem volt még ekkora jelentősége a békemenetnek, mint 2025-ben.

Mutassuk meg, hogy Magyarország a béke szigete

– üzente a kormányfő. A Magyar Nemzet azt írta: október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor kezdődik Budapesten, az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.