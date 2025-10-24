Orbán Viktor elképesztő fotókat osztott meg a Békemenetről

„1956 nem múlt el. Ott él minden magyar szívében” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a tegnap tartott Békemenet záróeseményéről, a Kossuth téren tartott beszédéről töltött fel egy fotóalbumot, amikor a hatalmas tömeg előtt mondja el ünnepi beszédét.

Mint arról az Origó is beszámolt, soha nem látott tömeg gyűlt össze Budapesten az október 23-i ünnepségre. A résztvevők 13 órára érkeztek meg a Kossuth térre, amely teljesen megtelt, sokan még az Alkotmány utcában is várakoztak.

A rendezvény Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédével zárult, amelyben a Békemenetet Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte, akik képesek voltak kormányon tartani 16 éven keresztül Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányát.