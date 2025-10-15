Trump és Orbán közös békemissziója? – Kovács Zoltán a Harcosok órájában elárulta, mi áll a háttérben!

Az államtitkár megjegyzi,

a magyar miniszterelnök és az amerikai miniszterelnök kapcsolata nem csak a kémia, hanem az érték és tett alapú barátságon alapul.”

Kovács Zoltán szerint az, hogy a béke kérdése szóba kerüljön, korábban nem volt lehetséges. – Most pedig Zelenszkij Amerikába megy, pedig Európából nem a béke sugallata megy Ukrajna felé – hívta fel a figyelmet. Meglátása szerint azzal hitegetni Ukrajnát, hogy meg tudja nyerni a háborút, nem korrekt, mindez az eszkaláció irányába viszi az országot.

Kovács Zoltán a Harcosok órájában

Fotó: Képernyőfotó / YouTube

Emlékeztetet, Orbán Viktor a háború kirobbanásának első napjától azt mondja, hogy békét kellene kötni, az újabb fegyverek megjelenése csak eszkalálja a konfliktust, nem segíti a békét. – Nem kell szeretni, vagy egyetérteni Oroszországgal, amit mond, de ettől még le lehet vele ülni beszélni a tárgyalóasztalhoz – mondta.

A politikus reagált a DK aláírásgyűjtésére, miszerint ne lépjünk ki az EU-ból és a NATO-ból.

– Nem lehet könnyű nekik, az egész baloldalból ők azok, akik 2010 óta gerjesztik ezeket a vádakat. Az új parlament megalakulásától kezdve ezt sugallják, hogy ki akarunk lépni az unióból, 2015 óta valójában egyetlen egy helyen sem vetődött fel, miután Magyarországnak itt van a helye, geopolitikai, gazdasági, vallási és kulturális szempontból. De miért kellene nekünk csak azért kussolni, mert huszonhatan mást mondanak? – kérdezte, utalva a migráció kérdésére.

– Amit mi 2015 óta mondunk az illegális migránsok tömeges érkezéséről, most egyre többen kezdik ugyanezt mondani. Miért ünnepeljük a lengyel kerítést, és miért lehet Tusknak olyat mondani, hogy mi megkaptuk az engedélyt, hogy kimaradjunk a migrációs paktumból, míg nekünk meg naponta egymillió eurót kell fizessünk azért, mert tíz éve védjük az Európai Unió délkeleti határait. Ez az egész mindennek az arconköpése. Emlékeztetnünk kell Európai vezetőit arra, hogy Európa nem ilyen, a szuverenitásnak Weber úrra ellentétben van jelentősége, hiszen a minket érintő kérdéseket mégiscsak idehaza kell meghoznunk – húzta alá.

A jövő heti uniós csúccsal kapcsolatban úgy fogalmazott, ott is szó lesz a háborúról, de az Európai Unió részéről már a háború előtt elindult az a kommunikáció, amely szerint ez a mi harcunk, mi küzdelmünk, hiába mondjuk, hogy nem. – Ez a narratíva megint megjelenik a mostani csúcs meghívójában. Ez egy informális csúcs, de amiről ott szó lesz, azt hosszútávon formálisan is keresztül akarják verni. Ez nem pillanatnyi ötlet, itt semmi nem a béke irányába visz – mondta.