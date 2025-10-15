Trump és Orbán közös békemissziója? – Kovács Zoltán a Harcosok órájában elárulta, mi áll a háttérben!

Az államtitkár megjegyzi,
a magyar miniszterelnök és az amerikai miniszterelnök kapcsolata nem csak a kémia, hanem az érték és tett alapú barátságon alapul.”
Kovács Zoltán szerint az, hogy a béke kérdése szóba kerüljön, korábban nem volt lehetséges. – Most pedig Zelenszkij Amerikába megy, pedig Európából nem a béke sugallata megy Ukrajna felé – hívta fel a figyelmet. Meglátása szerint azzal hitegetni Ukrajnát, hogy meg tudja nyerni a háborút, nem korrekt, mindez az eszkaláció irányába viszi az országot.
Emlékeztetet, Orbán Viktor a háború kirobbanásának első napjától azt mondja, hogy békét kellene kötni, az újabb fegyverek megjelenése csak eszkalálja a konfliktust, nem segíti a békét. – Nem kell szeretni, vagy egyetérteni Oroszországgal, amit mond, de ettől még le lehet vele ülni beszélni a tárgyalóasztalhoz – mondta.
A politikus reagált a DK aláírásgyűjtésére, miszerint ne lépjünk ki az EU-ból és a NATO-ból.
– Nem lehet könnyű nekik, az egész baloldalból ők azok, akik 2010 óta gerjesztik ezeket a vádakat. Az új parlament megalakulásától kezdve ezt sugallják, hogy ki akarunk lépni az unióból, 2015 óta valójában egyetlen egy helyen sem vetődött fel, miután Magyarországnak itt van a helye, geopolitikai, gazdasági, vallási és kulturális szempontból. De miért kellene nekünk csak azért kussolni, mert huszonhatan mást mondanak? – kérdezte, utalva a migráció kérdésére.
– Amit mi 2015 óta mondunk az illegális migránsok tömeges érkezéséről, most egyre többen kezdik ugyanezt mondani. Miért ünnepeljük a lengyel kerítést, és miért lehet Tusknak olyat mondani, hogy mi megkaptuk az engedélyt, hogy kimaradjunk a migrációs paktumból, míg nekünk meg naponta egymillió eurót kell fizessünk azért, mert tíz éve védjük az Európai Unió délkeleti határait. Ez az egész mindennek az arconköpése. Emlékeztetnünk kell Európai vezetőit arra, hogy Európa nem ilyen, a szuverenitásnak Weber úrra ellentétben van jelentősége, hiszen a minket érintő kérdéseket mégiscsak idehaza kell meghoznunk – húzta alá.
A jövő heti uniós csúccsal kapcsolatban úgy fogalmazott, ott is szó lesz a háborúról, de az Európai Unió részéről már a háború előtt elindult az a kommunikáció, amely szerint ez a mi harcunk, mi küzdelmünk, hiába mondjuk, hogy nem. – Ez a narratíva megint megjelenik a mostani csúcs meghívójában. Ez egy informális csúcs, de amiről ott szó lesz, azt hosszútávon formálisan is keresztül akarják verni. Ez nem pillanatnyi ötlet, itt semmi nem a béke irányába visz – mondta.
A műsorban szóba került Cseh Katalin, és a Momentum háborúpártisága, mire Kovács Zoltán emlékeztetett, úgy volt, hogy el sem indulnak 2026-ban. – Mi a józan észt próbáljuk visszahozni ebbe az egyre elmérgesedő viszonyba. Ezt erősíti Babis győzelme, miközben Franciaországban káosz van, a németeknél is, Babis szavai a józanságra épülnek, a V4 pedig erősődik Babis győzelmével – jelezte a politikus, kiemelve,
a V4 nem arról szól, hogy ellene menjünk valaminek, mi a saját érdekeinket igyekszünk érvényesíteni, mely most a háborúhoz való viszony közös álláspontját mutatja
Azokra az álhírekre reagálva, mely szerint a kormány megveszi a romák szavazatait, Kovács Zoltán tisztázta, ezeknek a rágalmaknak a bizalmatlanság növelése a céljuk. – Lehet, hogy a gazdaság a háború miatt nem ugyanolyan, mint 2021 előtt, de a foglalkoztatottság nem csökkent, köztük rengeteg roma honfitársunkkal, akik találtak munkát és tisztes életet élnek – közölte.
A cigányok pontosan tudják, hogy kitől számíthatnak segítségre, segély helyett munkára, tisztes életre, és tisztában vannak azzal, kire szeretnének szavazni”
– mutatott rá.
Az államtitkár a fiatalokkal kapcsolatban elmondta, a mai fiataloknak nem kell szembesülniük azzal, amivel a felnőtteknek kellett a rendszerváltás előtt, egy diktatúrában. – A rengeteg intézkedés, családpolitikai támogatás nekik is szól, rajtuk is segít. Ezek nem maguktól vannak, ezeket nem lehet csak úy leírni egy papírra, ez egy átgondolt szisztematikus gazdasági folyamat, fel kell építeni és meg kellett alapozni. Az egykulcsos szja létrehozása nem egyik napról a másikra történt. Egy progresszív adózás pedig szétverné a teljes támogatási rendszert – hívta fel a figyelme.
Az október 23-i ünnepségek előkészületeiről elárulta, folynak az előkészületek, ott tartanak, ahol kell. Idén a szokásos események mellett békemenet is lesz, mint 2022-ben, és Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet fog mondani a Kossuth téren. Jelezte, érdemes lesz meghallgatni a miniszterelnök beszédét.