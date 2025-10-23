Hírlevél

Orbán Viktor beszéde az eddigi legnagyobb Békemeneten – élőben az Origón

Szenzációs képeken minden idők legnagyobb Békemenete

Orbán Viktor

Orbán Viktor beszéde az eddigi legnagyobb Békemeneten – élőben az Origón

A miniszterelnök ünnepi beszédet mond a Kossuth Lajos téren a Békemenet lezárásaként. Orbán Viktor korábban úgy nyilatkozott: ma az egész világnak megüzenjük, hogy a magyarok nemet mondanak a háborúra. Cikkünk frissül.
Orbán ViktorBékemenetünnepi beszédKossuth Lajos térbeszéd

„Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára” – üzente a miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor a Békemenet lezárásaként ünnepi beszédet mond a Parlament előtt, a Kossuth Lajos téren.

Cikkünk frissül.

 

