Orbán Viktor

Újraszentelés Veszprémben: Orbán Viktor is beszédet mond

31 perce
Ma ünnepi esemény zajlik Veszprémben: a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésére kerül sor. A ceremónia során megáldják a Szent György Kápolnát, az altemplomot és az újonnan felállított „Trónon ülő Istenanya” szobrot. Orbán Viktor miniszterelnök várhatóan 17.00 és 18.00 óra között mond beszédet, melyet élőben közvetítünk.
Orbán ViktorVeszprémUdvardy György

Ma Veszprémben történelmi pillanatnak lehetnek tanúi a helyiek és a látogatók: a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésére kerül sor. Az esemény helyszíne a Veszprémi Érseki Palota, a ceremónia keretében pedig a templom mellett a Szent György Kápolnát, az altemplomot és a legújabb vallási szobrot, a „Trónon ülő Istenanya” alkotást is megáldják. A helyszínen Orbán Viktor is jelen lesz, aki ünnepi beszédet mond majd.

Orbán
A veszprémi Szentháromság téren várják a híveket a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésére, Orbán Viktor is beszédet mond. Fotó: Nagy Lajos / Forrás: Veszprémi Érsekség

Ünnepi program

A rendezvény a következő forgatókönyv szerint zajlik:

  • Nyitó orgonamű
  • Moderátori köszöntő
  • Udvardy György veszprémi érsek köszöntő beszéde
  • Porga Gyula, Veszprém polgármesterének beszéde
  • Ovádi Péter országgyűlési képviselő beszéde
  • Orbán Viktor miniszterelnök beszéde
  • Záró orgonamű

Az esemény során a résztvevők élvezhetik a hagyományos orgonaműveket, majd a templom vezetői és a város képviselői köszöntik az ünneplőket, mielőtt a miniszterelnök szól a közönséghez.

Orbán Viktor beszéde

A miniszterelnök várhatóan 17.00 és 18.00 óra között mondja el beszédét. A témák között kiemelt szerepet kap a vallási hagyományok ápolása, a közösségi értékek erősítése és a templom kulturális jelentősége a város életében.

Ünnepi zárás

A beszédek és az áldások után a ceremónia zárásaként újabb orgonamű hangzik el, lezárva a nap eseményeit. Az újraszentelés egyedülálló lehetőséget kínál Veszprém lakóinak és a látogatóknak, hogy részesei legyenek a város vallási és kulturális örökségének.

 

