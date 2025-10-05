Újraszentelés Veszprémben: Orbán Viktor is beszédet mond

Ma Veszprémben történelmi pillanatnak lehetnek tanúi a helyiek és a látogatók: a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésére kerül sor. Az esemény helyszíne a Veszprémi Érseki Palota, a ceremónia keretében pedig a templom mellett a Szent György Kápolnát, az altemplomot és a legújabb vallási szobrot, a „Trónon ülő Istenanya” alkotást is megáldják. A helyszínen Orbán Viktor is jelen lesz, aki ünnepi beszédet mond majd.
A rendezvény a következő forgatókönyv szerint zajlik:
Az esemény során a résztvevők élvezhetik a hagyományos orgonaműveket, majd a templom vezetői és a város képviselői köszöntik az ünneplőket, mielőtt a miniszterelnök szól a közönséghez.
A miniszterelnök várhatóan 17.00 és 18.00 óra között mondja el beszédét. A témák között kiemelt szerepet kap a vallási hagyományok ápolása, a közösségi értékek erősítése és a templom kulturális jelentősége a város életében.
A beszédek és az áldások után a ceremónia zárásaként újabb orgonamű hangzik el, lezárva a nap eseményeit. Az újraszentelés egyedülálló lehetőséget kínál Veszprém lakóinak és a látogatóknak, hogy részesei legyenek a város vallási és kulturális örökségének.