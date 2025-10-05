Újraszentelés Veszprémben: Orbán Viktor is beszédet mond

Ma Veszprémben történelmi pillanatnak lehetnek tanúi a helyiek és a látogatók: a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésére kerül sor. Az esemény helyszíne a Veszprémi Érseki Palota, a ceremónia keretében pedig a templom mellett a Szent György Kápolnát, az altemplomot és a legújabb vallási szobrot, a „Trónon ülő Istenanya” alkotást is megáldják. A helyszínen Orbán Viktor is jelen lesz, aki ünnepi beszédet mond majd.

A veszprémi Szentháromság téren várják a híveket a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésére, Orbán Viktor is beszédet mond. Fotó: Nagy Lajos / Forrás: Veszprémi Érsekség

Ünnepi program

A rendezvény a következő forgatókönyv szerint zajlik:

Nyitó orgonamű

Moderátori köszöntő

Udvardy György veszprémi érsek köszöntő beszéde

Porga Gyula, Veszprém polgármesterének beszéde

Ovádi Péter országgyűlési képviselő beszéde

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde

Záró orgonamű

Az esemény során a résztvevők élvezhetik a hagyományos orgonaműveket, majd a templom vezetői és a város képviselői köszöntik az ünneplőket, mielőtt a miniszterelnök szól a közönséghez.

Orbán Viktor beszéde

A miniszterelnök várhatóan 17.00 és 18.00 óra között mondja el beszédét. A témák között kiemelt szerepet kap a vallási hagyományok ápolása, a közösségi értékek erősítése és a templom kulturális jelentősége a város életében.

Ünnepi zárás

A beszédek és az áldások után a ceremónia zárásaként újabb orgonamű hangzik el, lezárva a nap eseményeit. Az újraszentelés egyedülálló lehetőséget kínál Veszprém lakóinak és a látogatóknak, hogy részesei legyenek a város vallási és kulturális örökségének.