Orbán Viktor beszédet mondott a Szent Mihály Főszékesegyházban

Orbán Viktor beszéde

A keresztény világhoz tartozva épült fel a magyar állam

Az iránytűt, melyet kétezer éve a kereszténység tart kezében, ne hagyjuk elvenni tőle”

– mondta Orbán Viktor ünnepi beszédében, és figyelmeztetett: ma Európában sokan azt akarják, hogy ne a kereszténység alapvetései szerint rendezzük be életünket.

Magyarország egy történelmi döntés során úgy határozott, hogy a kereszténységgel épül fel a magyar állam. Ezt a hagyományt, ezt a gondolkodást követve, a nyugati trendekkel szemben Magyarország az elmúlt másfél évtizedben is úgy rendelkezett be, hogy a magyar élet alapja, bázisa a keresztény értékrend, a keresztény hagyomány maradjon.

Orbán Viktor emlékeztetett:

az alaptörvény kimondja, hogy Magyarország keresztény kultúrájának védelme minden állami szerv kötelessége.”

Modern Lenin-fiúk a magyar politika porondján

A magyar történelem sem mentes a kereszténység a társadalomtól elzárásának baloldali akarásától, hiszen az egyház- és keresztényellenes erők

ismét feltünedeztek a magyar politikában. (...) Nem adunk egy négyzetcentiméter helyet sem”

a mai erőszakos Lenin-fiúknak, a papokkal üvöltöző szabadcsapatoknak Magyarországon.

Nyugat-Európában sorozatosan templomokat zárnak be, Közép-Európában viszont még más a helyzet,

itt tudják, hogy ha oda a kereszténység, elvész a Haza is.”

Szívből örülünk a cseh patrióták tegnapi győzelmének

A miniszterelnök ismét gratulált Andrej Babiš tegnapi választási győzelméhez Csehországban, és párhuzamot vont a cseh nép jelenkori ébredése és a magyar-cseh történelmi kapcsolatok, többek között a Hunyadiak cseh vitézei kapcsán.

A miniszterelnök végül biztosította az egyházakat, hogy a magyar kormány továbbra is kiemelt jelentőséget tulajdonít a keresztény kultúra, a keresztény értékek védelmének, segítő kezében pedig maradéktalanul bízhatnak. A miniszterelnök a veszprémieknek is külön köszönetet mondott:

A veszprémiek sikerével eddig Magyarország mindig jól járt, a jövőben is legyen így

– zárta gondolatait Orbán Viktor.