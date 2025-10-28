Orbán Viktor: Brüsszel döntései miatt vált jelentéktelenné Európa a háború ügyében

A kétnapos római látogatása során Orbán Viktor a 10 minuti című műsorban adott interjút Nicola Porro műsorvezetőnek. A beszélgetésben a miniszterelnök hangsúlyozta: Európa súlyos hibát követett el, amikor lemondott a diplomáciai eszközökről az ukrajnai háború ügyében.
Orbán Viktor: a háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga
A kormányfő szerint Európa képtelen volt megelőzni a konfliktust, és a háború kirobbanása után minden diplomáciai csatornát lezárt Oroszországgal.
A háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga. Brüsszel azonban úgy döntött, nem tárgyal, és ezzel jelentéktelenné vált”
- fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint így a béke kérdésében mára az Egyesült Államok és Oroszország egyeztet egymással, miközben az európai érdekek háttérbe szorultak. Orbán Viktor úgy vélte, hogy a helyzet kísértetiesen emlékeztet a második világháború utáni rendezésre, amikor Európa sorsáról szintén külső szereplők döntöttek.
A magyar miniszterelnök szerint a békéhez harmadik szereplőre van szükség, de mivel az európaiak „kivonták magukat”, az egyetlen ilyen szereplő az Egyesült Államok korábbi elnöke, Donald Trump lehet.
Trump az első amerikai elnök, aki a békének szenteli magát, ezért támogatnunk kell”
- mondta Orbán Viktor, aki egyúttal bírálta a brüsszeli zöld átmenet politikáját is, amely szerinte az iparral szemben halad, nem pedig együttműködik vele. A gazdaságpolitikai kudarcok, az energiaárak elszabadulása és a szankciók mind hozzájárultak ahhoz, hogy Brüsszel elveszítette hitelességét a kontinensen.
A miniszterelnök külön kitért az orosz energiahordozók kérdésére is. Rámutatott, hogy Magyarországnak nincs tengeri kikötője, így nincs lehetősége cseppfolyósított földgáz fogadására. Ezért az orosz gáz nélkülözhetetlen a magyar otthonok fűtéséhez és a gazdaság működtetéséhez.
Nem az Oroszországgal szembeni szankciók, hanem a szankciók magyarokra gyakorolt hatása érdekel”
- szögezte le.
Orbán Viktor kiemelte ugyanakkor, hogy az európai országok gazdasági és katonai ereje többszöröse Oroszországénak, mégsem élnek ezzel a tárgyalásokban.
A kérdés az, hogy ha erősebbek vagyunk, mitől félünk. A válasz pedig az, hogy silányak a vezetőink. Ha senki sem akar háborúba menni, az erőnket tárgyalásokra kellene felhasználni - mégsem tesszük”
- mondta a magyar miniszterelnök.
Az interjúban szóba került Ilaria Salis ügye is. Orbán Viktor jelezte, hogy Magyarország mindig szívesen látja az olaszokat, de bűncselekmény esetén a törvény mindenkire egyformán vonatkozik.