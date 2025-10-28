Orbán Viktor: Brüsszel döntései miatt vált jelentéktelenné Európa a háború ügyében

A kétnapos római látogatása során Orbán Viktor a 10 minuti című műsorban adott interjút Nicola Porro műsorvezetőnek. A beszélgetésben a miniszterelnök hangsúlyozta: Európa súlyos hibát követett el, amikor lemondott a diplomáciai eszközökről az ukrajnai háború ügyében.

A magyar miniszterelnök a ReteQuattro olasz televíziónak adott interjújában élesen bírálta az EU külpolitikáját. Orbán Viktor szerint az ukrajnai háború megállítása az európai diplomácia feladata lett volna, ám Brüsszel elzárta a tárgyalási csatornákat Oroszországgal, ezzel pedig „önként tette magát irrelevánssá”. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán





Orbán Viktor: a háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga

A kormányfő szerint Európa képtelen volt megelőzni a konfliktust, és a háború kirobbanása után minden diplomáciai csatornát lezárt Oroszországgal.

A háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga. Brüsszel azonban úgy döntött, nem tárgyal, és ezzel jelentéktelenné vált”

- fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint így a béke kérdésében mára az Egyesült Államok és Oroszország egyeztet egymással, miközben az európai érdekek háttérbe szorultak. Orbán Viktor úgy vélte, hogy a helyzet kísértetiesen emlékeztet a második világháború utáni rendezésre, amikor Európa sorsáról szintén külső szereplők döntöttek.

A magyar miniszterelnök szerint a békéhez harmadik szereplőre van szükség, de mivel az európaiak „kivonták magukat”, az egyetlen ilyen szereplő az Egyesült Államok korábbi elnöke, Donald Trump lehet.

Trump az első amerikai elnök, aki a békének szenteli magát, ezért támogatnunk kell”

- mondta Orbán Viktor, aki egyúttal bírálta a brüsszeli zöld átmenet politikáját is, amely szerinte az iparral szemben halad, nem pedig együttműködik vele. A gazdaságpolitikai kudarcok, az energiaárak elszabadulása és a szankciók mind hozzájárultak ahhoz, hogy Brüsszel elveszítette hitelességét a kontinensen.

A miniszterelnök külön kitért az orosz energiahordozók kérdésére is. Rámutatott, hogy Magyarországnak nincs tengeri kikötője, így nincs lehetősége cseppfolyósított földgáz fogadására. Ezért az orosz gáz nélkülözhetetlen a magyar otthonok fűtéséhez és a gazdaság működtetéséhez.

Nem az Oroszországgal szembeni szankciók, hanem a szankciók magyarokra gyakorolt hatása érdekel”

- szögezte le.

Orbán Viktor kiemelte ugyanakkor, hogy az európai országok gazdasági és katonai ereje többszöröse Oroszországénak, mégsem élnek ezzel a tárgyalásokban.

A kérdés az, hogy ha erősebbek vagyunk, mitől félünk. A válasz pedig az, hogy silányak a vezetőink. Ha senki sem akar háborúba menni, az erőnket tárgyalásokra kellene felhasználni - mégsem tesszük”

- mondta a magyar miniszterelnök.