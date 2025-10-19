Orbán Viktor: Brüsszel elszigetelődött és a háború eszkalálására készül

Hazánk maradt Európában az egyetlen ország, amely következetesen a béke útját járja. „Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat, mindig a párbeszédet szorgalmaztuk” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak. Hozzátette, hogy a konfrontáció helyett együttműködésre, a megbélyegzés helyett kölcsönös tiszteletre van szükség - írja a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor szerint Magyarország reális eséllyel válhat azzá a helyszínné, ahol az amerikai és az orosz elnök tárgyalása megteremtheti a béke alapjait. Úgy látja, Brüsszel ezzel szemben elszigetelődött, figyelmen kívül hagyja a valós helyzetet, és inkább a háború további eszkalációját kockáztatja.
A miniszterelnök ironikusan hozzátette: „természetesen a budapesti Putyin–Trump-találkozó is Magyar Péter érdeme — a kiskakas azt hiszi, ha nem kukorékol, nem kel fel a nap.”
Orbán egyúttal emlékeztetett arra is, hogy elindult az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen, és arra kérte a magyarokat, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez.
Nyugdíj kérdés és a brüsszeli utasítás
A miniszterelnök a belpolitikai kérdésekre is kitért, hangsúlyozva, hogy a Tisza Párt újabb megszorításokra készül — ezúttal a nyugdíjak megadóztatását tervezi, amit Orbán Viktor szerint „újabb brüsszeli utasítás” ihletett.
Emlékeztetett arra, hogy a Világgazdaság számításai alapján az intézkedés következtében
egy átlagos nyugdíjas akár havi 50 ezer forinttal is kevesebb ellátást kapna.
A kormányfő ugyanakkor kiemelte: a kabinet jogszabályban garantálja, hogy a rezsicsökkentés 2026-ban is érvényben marad.
A Fidesz előnye növekszik
Orbán Viktor a Real–PR legújabb felmérésére hivatkozva elmondta, hogy a Fidesz támogatottsága tovább nőtt, miközben a Tisza Párt lendülete megtört. A miniszterelnök szerint a kutatás adatai azt mutatják, hogy a kormánypártok erősödnek, a Mi Hazánk épphogy eléri a parlamenti bejutási küszöböt, míg más politikai erő jelenleg nem jutna mandátumhoz.
Békemenet
Október 23-án békemenet lesz, amelyhez a résztvevők a Kossuth téren csatlakozhatnak. Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepi programsorozat már előző nap, október 22-én, szerdán 14 órakor veszi kezdetét a Műegyetemi emlékműnél.
A miniszterelnök arra buzdított mindenkit, hogy vegyen részt az eseményeken, és köszönetet mondott a támogatásért:
Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Rendületlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében.