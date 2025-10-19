Orbán Viktor: Brüsszel elszigetelődött és a háború eszkalálására készül

Hazánk maradt Európában az egyetlen ország, amely következetesen a béke útját járja. „Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat, mindig a párbeszédet szorgalmaztuk” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak. Hozzátette, hogy a konfrontáció helyett együttműködésre, a megbélyegzés helyett kölcsönös tiszteletre van szükség - írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktor szerint Magyarország reális eséllyel válhat azzá a helyszínné, ahol az amerikai és az orosz elnök tárgyalása megteremtheti a béke alapjait. Úgy látja, Brüsszel ezzel szemben elszigetelődött, figyelmen kívül hagyja a valós helyzetet, és inkább a háború további eszkalációját kockáztatja.

A miniszterelnök ironikusan hozzátette: „természetesen a budapesti Putyin–Trump-találkozó is Magyar Péter érdeme — a kiskakas azt hiszi, ha nem kukorékol, nem kel fel a nap.”

Orbán egyúttal emlékeztetett arra is, hogy elindult az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen, és arra kérte a magyarokat, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez.