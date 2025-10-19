Hírlevél

Fidesz

Orbán Viktor: Brüsszel elszigetelődött és a háború eszkalálására készül

Orbán Viktor szerint Magyarország ma Európa egyetlen országa, amely következetesen a béke útját járja, miközben Brüsszel továbbra is a háború eszkalálásán dolgozik. A miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak írt levelében hangsúlyozta: hazánk nem zárta le a tárgyalási csatornákat, és a konfrontáció helyett a párbeszédet, valamint a kölcsönös tiszteletet tartja a kiútnak. Úgy véli, Magyarország akár az amerikai és orosz elnök találkozásának helyszíne is lehet – ami elvezethet a békéhez.
FideszTisza PártOrbán ViktorVlagyimir Putyinminiszterelnök

Hazánk maradt Európában az egyetlen ország, amely következetesen a béke útját járja. „Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat, mindig a párbeszédet szorgalmaztuk” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak. Hozzátette, hogy a konfrontáció helyett együttműködésre, a megbélyegzés helyett kölcsönös tiszteletre van szükség - írja a Magyar Nemzet. 

Moszkva, 2024. július 5. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyal Moszkvában 2024. július 5-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktor szerint Magyarország reális eséllyel válhat azzá a helyszínné, ahol az amerikai és az orosz elnök tárgyalása megteremtheti a béke alapjait. Úgy látja, Brüsszel ezzel szemben elszigetelődött, figyelmen kívül hagyja a valós helyzetet, és inkább a háború további eszkalációját kockáztatja.

A miniszterelnök ironikusan hozzátette: „természetesen a budapesti Putyin–Trump-találkozó is Magyar Péter érdeme — a kiskakas azt hiszi, ha nem kukorékol, nem kel fel a nap.”

Orbán egyúttal emlékeztetett arra is, hogy elindult az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen, és arra kérte a magyarokat, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez.

Nyugdíj kérdés és a brüsszeli utasítás

A miniszterelnök a belpolitikai kérdésekre is kitért, hangsúlyozva, hogy a Tisza Párt újabb megszorításokra készül — ezúttal a nyugdíjak megadóztatását tervezi, amit Orbán Viktor szerint „újabb brüsszeli utasítás” ihletett.

Emlékeztetett arra, hogy a Világgazdaság számításai alapján az intézkedés következtében 

egy átlagos nyugdíjas akár havi 50 ezer forinttal is kevesebb ellátást kapna.

A kormányfő ugyanakkor kiemelte: a kabinet jogszabályban garantálja, hogy a rezsicsökkentés 2026-ban is érvényben marad.

 

A Fidesz előnye növekszik 

Orbán Viktor a Real–PR legújabb felmérésére hivatkozva elmondta, hogy a Fidesz támogatottsága tovább nőtt, miközben a Tisza Párt lendülete megtört. A miniszterelnök szerint a kutatás adatai azt mutatják, hogy a kormánypártok erősödnek, a Mi Hazánk épphogy eléri a parlamenti bejutási küszöböt, míg más politikai erő jelenleg nem jutna mandátumhoz.

Békemenet

Október 23-án békemenet lesz, amelyhez a résztvevők a Kossuth téren csatlakozhatnak. Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepi programsorozat már előző nap, október 22-én, szerdán 14 órakor veszi kezdetét a Műegyetemi emlékműnél.

A miniszterelnök arra buzdított mindenkit, hogy vegyen részt az eseményeken, és köszönetet mondott a támogatásért: 

Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Rendületlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében.

