Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Sokkolóan brutális!

Felkavaró felvétel került elő a mezőméhesi baltás gyilkosságról

Orbán Viktor

Orbán Viktor elárulta, Brüsszelben melyik két párt erőlteti legjobban a háborút

20 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszelben a politikai többség jelenleg háborúpárti – szögezte le Hollik István Facebook-videójában a miniszterelnök. Az országgyűlési képviselő Orbán Viktor ma reggeli interjújából osztott meg egy részletet, amelyben Orbán Viktor hnagsúlyozta: a Demokratikus Koalíció (DK) és a Tisza Párt a háború legelkötelezetteb támogatói. Hollik István megjegyezte: bármit hazudnak Magyar Péterék, ők a háborúpárti politikának tettek esküt Brüsszelben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelTisza Párt

– A csata itt Brüsszelben zajlik. Mikor a Néppárt összecsap az európai patriótákkal, az olyan, mintha a Tisza vitatkozna a Fidesszel – szögezte le Hollik István Facebook-videójában a miniszterelnök. Az országgyűlési képviselő Orbán Viktor ma reggeli, Kossuth Rádióban adott inerjújából töltött fel egy részletet, amelyben a kormányfő az Európai Unió helyzetéről és annak orosz-ukrán háborúhoz való hozzáállásáról is beszélt.

Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli adásában hangsúlyozta, Brüsszelben egy háborúpárti politikai többség van (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / MTI)
Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli adásában hangsúlyozta, Brüsszelben egy háborúpárti politikai többség van (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / MTI)

Mint mondta, jelenleg Brüsszelben a politikai többség háborúpárti. – A DK a szocialistákhoz tartozik, a Tisza a Néppárthoz, és ez a két párt a háború legelkötelezettebb folytatója. Tehát ők nem akarnak lejönni a háborús vonalról – fogalmazott. Hollik Istán a videóhoz hozzá fűzte: „Bármit hazudnak Magyar Péterék, ők a háborúpárti politikának tettek esküt Brüsszelben”.

Emlékezetes azonban, Orbán Viktor az Ukrajának nyújtott katonai támogatással öszefüggésben hangsúlyozta azt is, ha a pénzt nem háborúra költené az EU, lenne gazdasági fejlődés. – Az 1956-os magyarokban van szufla, van kurázsi, minket nem lehet ilyen egyszerűen elnyomni – szögezte le. Szavai szerint ha béke lenne, akkor a gazdasági növekedés nem 1 százalékos lenne, hanem 3-4 százalék. Ha nem lennének szankciók, ha nem költenék el az európaiak pénzét Ukrajnában háborúra, akkor az európai gazdasági fejlődés húzná magával Magyarországot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!