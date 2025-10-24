Orbán Viktor elárulta, Brüsszelben melyik két párt erőlteti legjobban a háborút

– A csata itt Brüsszelben zajlik. Mikor a Néppárt összecsap az európai patriótákkal, az olyan, mintha a Tisza vitatkozna a Fidesszel – szögezte le Hollik István Facebook-videójában a miniszterelnök. Az országgyűlési képviselő Orbán Viktor ma reggeli, Kossuth Rádióban adott inerjújából töltött fel egy részletet, amelyben a kormányfő az Európai Unió helyzetéről és annak orosz-ukrán háborúhoz való hozzáállásáról is beszélt.

Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli adásában hangsúlyozta, Brüsszelben egy háborúpárti politikai többség van (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / MTI)

Mint mondta, jelenleg Brüsszelben a politikai többség háborúpárti. – A DK a szocialistákhoz tartozik, a Tisza a Néppárthoz, és ez a két párt a háború legelkötelezettebb folytatója. Tehát ők nem akarnak lejönni a háborús vonalról – fogalmazott. Hollik Istán a videóhoz hozzá fűzte: „Bármit hazudnak Magyar Péterék, ők a háborúpárti politikának tettek esküt Brüsszelben”.

Emlékezetes azonban, Orbán Viktor az Ukrajának nyújtott katonai támogatással öszefüggésben hangsúlyozta azt is, ha a pénzt nem háborúra költené az EU, lenne gazdasági fejlődés. – Az 1956-os magyarokban van szufla, van kurázsi, minket nem lehet ilyen egyszerűen elnyomni – szögezte le. Szavai szerint ha béke lenne, akkor a gazdasági növekedés nem 1 százalékos lenne, hanem 3-4 százalék. Ha nem lennének szankciók, ha nem költenék el az európaiak pénzét Ukrajnában háborúra, akkor az európai gazdasági fejlődés húzná magával Magyarországot is.